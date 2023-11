KPK: Pri selitvi Večera gre lahko za visoko izpostavljenost korupcijskemu tveganju

"Župan MOM selitve medijske hiše Večer v prostore Galerije Gosposka ne more komentirati z vidika županske funkcije, saj dogovor ni potekal med MOM in medijsko hišo Večer," so nam na vprašanja, ki smo jih naslovili na Sašo Arsenoviča, odgovorili iz Mestne občine Maribor.

"Župan MOM selitve medijske hiše Večer v prostore Galerije Gosposka ne more komentirati z vidika županske funkcije, saj dogovor ni potekal med MOM in medijsko hišo Večer," so nam na vprašanja, ki smo jih naslovili na Sašo Arsenoviča, odgovorili iz Mestne občine Maribor. Foto: Mediaspeed

Napovedana selitev dnevnika Večer v prostore podjetja v lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča zbuja mnoge pomisleke o novinarski neodvisnosti in pa tudi o konfliktih interesov prvega med Mariborčani. "V opisanem primeru gre lahko za visoko izpostavljenost korupcijskemu tveganju, ki pa ga je možno ustrezno upravljati oziroma nastanek kršitev preprečiti, ampak samo, če si človek z visoko stopnjo osebne integritete, ki pri opravljanju svoje javne funkcije deluje transparentno in odgovorno," je dogajanje za Siol.net komentiral predsednik KPK Robert Šumi.

"Ob vsej podpori, ki jo je bil deležen kolektiv Večera in ob razumevanju uglednih ljudi v mestu, si lahko mislim, da bosta tako odgovoren lastnik kot odgovoren župan še enkrat razmislila o tem, ali bosta sklenila posel, ki je v škodo najpomembnejšemu mediju v drugem največjem mestu v Sloveniji in širše. Ne predstavljam si, da si župan nekega mesta želi, da klecne eden izmed glavnih temeljev skupnosti. Če ugasne Večer, ugasne demokracija v Mariboru," je na vprašanje Siol.net o napovedani selitvi dejal odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik.

Kdo vse je vpleten v zgodbo?

Vendar napovedana selitev najvplivnejšega štajerskega medija ni vzbudila le pomislekov o novinarski avtonomiji. Temveč tudi o morebitnem konfliktu interesov mariborskega župana. In ta zgodba ima pet glavnih oseb.

Prva in druga glavna oseba sta župan Maribora Saša Arsenovič in njegovo zasebno podjetje Galerija gosposka d.o.o. V njihove prostore naj bi se preselilo podjetje Večer mediji d.o.o., ki izdaja tudi dnevnik Večer.

Druga in tretja glavna oseba sta podjetji Večer mediji d.o.o. in AD+Value d.o.o. Oba imata istega direktorja, Miho Klančarja. Kot smo izvedeli neuradno, naj bi podjetje AD+Value tržilo oglasni prostor – točnega obsega sodelovanja med obema podjetjema pod vodstvom istega direktorja nismo izvedeli, saj Klančar do objave članka ni odgovoril na vprašanja Siol.net niti se ni odzival na klice – in za to vsak mesec plačuje podjetju Večer mediji določen znesek.

Sogovorniki pa izpostavljajo tudi dejstvo, da je AD+Value ustanovil Nejc Odlazek, ki naj bi bil sorodstveno povezan z Martinom Odlazkom, ki prek niza podjetij lastniško obvladuje Večer. Nejc Odlazek je sicer po prevzemu Večera s strani Martina Odlazka podjetje AD+Value prodal Jasminu Ibrahimoviću, ki je po podatkih Ajpesa državljan Hrvaške.

Četrta glavna oseba je Mestna občina Maribor (MOM), ki jo vodi Saša Arsenovič, ter z občino povezana občinska podjetja. Ta plačujejo za storitve tako podjetju Večer mediji kot AD+Value.

Finančni tok

Če do napovedane selitve Večera res pride, bo finančni tok med omenjenimi deležniki tak:

1. dejanje finančnega toka: MOM plačuje podjetjema Večer mediji in AD+Value

Podjetje AD+Value je po podatkih Erarja samo od Javnega holdinga Maribor od oktobra 2021 (kar je malo po prevzemu Večera s strani podjetij, povezanih z Martinom Odlazkom) prejelo slabih 60 tisoč evrov. Seznam javnih podjetij MOM, ki so poslovala z AD+Value je sicer dolg – od Zavoda za turizem Maribor do Pogrebnega podjetja Maribor in mnogih drugih.

Podjetje Večer mediji pa tudi samo neposredno posluje z MOM in drugimi javnimi podjetji. Samo s Pogrebnim podjetjem Maribor je po podatkih Erarja od septembra 2021 opravilo za skoraj 300 tisoč evrov poslov. Podobno kot pri podjetju AD+Value je seznam mariborskih občinskih podjetij, ki so poslovala z Večer mediji, dolg.

2. dejanje finančnega toka: Del denarja naj bi od podjetja AD+Value šel k podjetju Večer mediji

3. dejanje finančnega toka: Podjetje Večer mediji plačuje najemnino podjetju v lasti Saše Arsenoviča Galerija gosposka d.o.o.

Če bo do selitve Večera res prišlo, bo podjetje Večer mediji plačevalo najemnino podjetju v lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča Galerija gosposka.

Kaj pravijo vpleteni?

Z vprašanji smo se obrnili tako na direktorja podjetij Večer mediji in AD+Value Miho Klančarja kot na mariborskega župana Sašo Arsenoviča. Odgovorov od Klančarja nismo prejeli, Arsenovič pa je sporočil, da "župan MOM selitve medijske hiše Večer v prostore Galerije Gosposka ne more komentirati z vidika županske funkcije, saj dogovor ni potekal med MOM in medijsko hišo Večer."

"V konkretnem primeru ne moremo govoriti o kršitvah s področja omejitev poslovanja. Te namreč veljajo za organ, pri katerem funkcionar opravlja funkcijo (v konkretnem primeru Mestno občino Maribor) in subjekte, s katerimi je ta konkreten funkcionar (v tem primeru župan) povezan na način, kot ga opredeljuje ZIntPK (torej da je funkcionar ali njihov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali da je neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot petodstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu)," so na vprašanja Siol.net odgovorili iz KPK, ki jo vodi Robert Šumi. Foto: STA

KPK: Visoka izpostavljenost korupcijskemu tveganju

Iz Komisije za preprečevanje korupcije so nam na vprašanja odgovorili, da zgodbo poznajo samo iz medijev. "Prijave nismo prejeli niti trenutno primera ne obravnavamo, saj glede na zgoraj napisano doslej nismo zaznali sumov kršitev s področja zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, za katerega smo pristojni. Pri tem lahko povemo, da smo zelo omejeni pri svojih pristojnostih v primerih, ko je pri poslih udeležen zgolj zasebni kapital. Ne glede na to, vsako prejeto prijavo obravnavamo ter v primeru zaznave sumov kršitev s področij drugih organov, te odstopimo njim v obravnavo," so sporočili iz KPK.

Njen predsednik Robert Šumi pa je poudaril, da gre "v opisanem primeru lahko za visoko izpostavljenost korupcijskemu tveganju, ki pa ga je možno ustrezno upravljati oziroma nastanek kršitev preprečiti, ampak samo, če si človek z visoko stopnjo osebne integritete, ki pri opravljanju svoje javne funkcije deluje transparentno in odgovorno".