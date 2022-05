"Imam tudi svoje napake, ki pa so včasih prednost - ta moj temperament, energija in prodornost," je dejal Saša Arsenovič.

"Imam tudi svoje napake, ki pa so včasih prednost - ta moj temperament, energija in prodornost," je dejal Saša Arsenovič. Foto: STA

Mariborski župan Saša Arsenovič vztraja pri ponovni kandidaturi na jesenskih županskih volitvah. Meni namreč, da bi bilo "nepošteno" do volivk in volivcev, če jim ne bi dal možnosti, da presodijo o njegovem delu in delu njegove ekipe na prihodnjih lokalnih volitvah.

Potem ko se je del mestnih svetnikov iz vrst opozicije prejšnji teden s podpisom izjave zavezal ničelni toleranci do nasilja in Arsenoviča ob tem zaradi nedavnega incidenta z mladoletnikom ponovno pozval k odstopu, je ta na današnjem srečanju z novinarji pred prihajajočo sejo mestnega sveta znova izrazil obžalovanje zaradi incidenta. "Ni šlo za noben napad ali tovrstno nasilje, kot se želi prikazati," je dejal.

Glavno besedo daje volivkam in volivcem. "Imam tudi svoje napake, ki pa so včasih prednost - ta moj temperament, energija in prodornost. Kandidiral sem za župana in takrat sem z majhno ekipo dobil kredit 25.000 meščanov, za kar se jim zahvaljujem. Bilo bi nepošteno do njih, če ne bi dal možnosti, da presodijo o delu mene in celotne ekipe na prihodnjih volitvah," je dodal.

V odzivih na županov incident so sicer v javnosti obudili tudi spomin na dogodek novembra lani, ko naj bi mestni svetnik Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) po seji mestnega sveta fizično in verbalno napadel mestno svetnico Liste kolesarjev in pešcev. LPR je namreč med strankami, ki pozivajo Arsenoviča k odstopu zaradi domnevnega napada na mladoletnika. V Stranki mladih - Zeleni Evrope, ki se sicer pridružuje pozivom k odstopu župana, zahtevajo, da odstopi tudi omenjeni svetnik LPR "ter s tem županu jasno sporoči, da podobno ravnanje pričakuje tudi z njegove strani". Sam predstavnik LPR očitke o napadu zanika.

Spomnimo

Mariborski župan naj bi po trditvah očeta mladoletnika 17. aprila fizično obračunal s 13-letnim fantom in ga pri tem lažje telesno poškodoval. Arsenovič je nekaj dni po dogodku izrazil obžalovanje zaradi svojega odziva na ravnanje mladoletnika, se opravičil vsem vpletenim in javnosti ter dodal, da je fanta samo prijel za roke, da bi ustavil njegovo neprimerno obnašanje.

Po dogodku so sledili burni odzivi mestne politike. Lista kolesarjev in pešcev je izstopila iz županove koalicije, zato je izgubil večino v mestnem svetu, njegovo dejanje je obsodila tudi koalicijska SD.

Arsenovič v preteklosti ni skrival, da ga zanima še en mandat na županskem položaju, po omenjenem incidentu pa je dopustil nekaj dvoma o tem. "Vse je letelo tudi na otroke, družino in starše. In ne vem, če je ta razvoj mesta vreden tega, da doživiš tak pogrom," je pred dnevi dejal za Radio Maribor.