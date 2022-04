Župan Arsenovič napadel 13-letnika? Oče: Zgrabil ga je za vrat in začel daviti.

Izpoved očeta, poslana medijem: Arsenovič napadel in pretepel tujega otroka, potem pobegnil?!

Župan Arsenovič naj bi otroka davil in po prihodu očeta tudi pobegnil. Dogodek naj bi se po zapisu očeta zgodil zaradi pobiranja teniških žogic iz košev za smeti.

"Takrat je mimo prišel župan in jih začel zmerjati, da so lopovi in naj ukradene žogice vrnejo. Otroci so odgovorili, da ne kradejo, saj so jim trenerji rekli, da jih lahko vzamejo, saj da tja odvržejo le neuporabne žogice. Kljub temu se je župan nanje drl še naprej in jih zmerjal, zato so se otroci umaknili in odšli po ulici naprej. Ker se župan še kar ni umiril, se je sin zadrl nazaj in pri tem, priznam, uporabil neprimerne besede, takrat pa se je župan z vso silo zagnal proti njim in s kolesom trčil v nogo mojega sina, s krmilom pa v hrbet zadel še enega od prijateljev. Nato je mojega sina zgrabil za vrat in ga začel daviti. Si mislite, 13-letnega otroka?" je za časopis Večer povedal oče, ki je zaradi zaščite sina želel ostati neimenovan.

"Sin ga je nato odrinil, a ga je župan še enkrat z obema rokama prijel za vrat in ga ponovno začel daviti. Ko ga je končno le spustil, je sin začel vpiti, da bo poklical očeta, a mu je župan hotel telefon odvzeti. Kljub temu se je klic vzpostavil, žal pa po telefonu nisem mogel razbrati, kaj se dogaja. Ne glede na to mi je bilo takoj jasno, da je sin v stiski, zato sem sedel v avto in se odpeljal tja, a je župan od tam že pobegnil," je za Večer povedal oče, ki je takoj poklical policijo, sina pa odpeljal na pregled v bolnišnico.

Za dodatne informacije smo zaprosili policijo. Dodatna vprašanja smo zato naslovili na občinsko službo za stike z javnostmi, na odgovore še čakamo.