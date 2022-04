Robert Golob bi ukinjal medije. ZNP: Gre za grob poseg v medijsko svobodo.

V Združenju novinarjev in publicistov so se ostro odzvali na izjavo predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, v kateri je napovedal ukinitev določenih medijev. "Medije lahko ukinjajo samo lastniki, nikakor pa ne politiki," so zapisali v izjavi, še posebej problematično pa se jim zdi, da je to izrekel človek, ki velja za enega glavnih kandidatov za bodočega predsednika vlade. "Gre za neposreden poskus vplivanja na medijsko poročanje," so med drugim še opozorili.

"Ključna stvar je, da spravimo sovraštvo ven iz javnega prostora, in da medije, ki so strankarski in s kapitalom neznanega izvora, enostavno ukinemo," je na petkovem soočenju strank na Trgu republike v Ljubljani dejal Robert Golob, predsednik Gibanja Svoboda.

Ukinil bi tiste, ki mu niso naklonjeni

"V Združenju novinarjev in publicistov obsojamo izjavo predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, ki jo je izrekel dne 15. 4. 2022 na predvolilnem soočenju na Trgu republike v Ljubljani, v kateri je napovedal ukinitev določenih medijev. Pri tem je jasno namignil, da gre za tiste medije, ki o njem in njegovi politični opciji ne poročajo naklonjeno," so sporočili iz upravnega odbora Združenja novinarjev in publicistov.

Ta izjava po njihovem kaže na popolno nerazumevanje vloge medijev v demokratični družbi. "Zasebne medije lahko ukinejo samo lastniki, nikakor pa jih ne more ukinjati politika. Še posebej problematično je, da je izjavo izrekel človek, ki velja za enega glavnih kandidatov za bodočega predsednika vlade," pišejo v nadaljevanju.

Vlada pod Golobovim vodstvom bi lahko delovala kot Putin v Rusiji

Opozorili so še, da gre za neposreden poskus vplivanja na medijsko poročanje in s tem grob poseg v medijsko svobodo, ki je ustavna kategorija.

"Nasploh nas skrbi, kako lahkotno nekatere stranke na politični levici napovedujejo posege v medije, od zasebnih do javne RTV Slovenija. Ukinjanje medijev je praksa, značilna za avtokratske režime, kakršen je Putinov v Rusiji. Skrbi nas lahko, da bo v primeru, da po volitvah pride do oblikovanja vlade pod Golobovim vodstvom, prišlo do uveljavljanja tovrstnih nedemokratičnih praks," so sklenili svoje sporočilo.