Golob o računu v Romuniji: Ukradli so mi identiteto

"Isti trenutek, ko so moji odvetniki potrkali na vrata te banke, je – še preden je dala termin za srečanje z njimi – ta račun banka že sama zaprla. Očitno je pri tej zgodbi sodelovala," je za Delo dejal Robert Golob.

"Je pa res, da sem, ko sem šel (na Furs, op. avt.) po potrdilo o tem (o odprtih računih v tujini, op. avt.), ugotovil, da je nekdo zlorabil mojo identiteto in v nekem zakotnem mestu v Romuniji odprl bančni račun na moje ime, to je storil leta 2018," je za Delo dejal Robert Golob. Po njegovih besedah je banka takoj, ko so jo obiskali njegovi odvetniki, račun sama zaprla. "Očitno je pri tej zgodbi sodelovala. Nikoli torej nisem imel nobenega računa v tujini. Pika!," je še dejal Golob.

Odgovor na kolumno Siol.net

Delo in Golob se je s tem odzvalo na današnjo kolumno Siol.net Kaj nam prikriva Robert Golob, v kateri je bilo o Golobu zapisano: Nenavadno se je zapletel, ko je bila objavljena zgodba, kako je v BiH na Neretvi neuspešno poskušal graditi elektrarne, za kar bi moral znižati "svoj delež". Več podrobnosti o omenjeni zgodbi lahko preberete v spodnjem članku.

Golob je v odgovoru na zgodbo o "15 odstotkih" sam dejal, da v tujini ni imel nikoli odprtega nobenega računa ali podjetja. A tega, da bi imel Golob odprte račune v tujini, mu sploh nihče ni očital. Tako je zanikal:

V kolumni je bilo o tem zapisano še: "O tem, ali res nikoli ni imel odprtega nobenega računa v tujini, pa Golobu zdaj tudi ne verjamemo. Če zanika, postane sumljivo. Kar nam je s pomočjo GEN-I novinarjev prodajal zgodbo, kako ima ubornih sedem ali celo šest tisoč evrov mesečne plače, kar na letni ravni znese, kot se je zdaj pokazalo, 425.084 evrov plače, mu ne verjamemo ničesar več. Direktorji znajo računati. Vsaj do pol milijona evrov. In ni čudno, da že kroži, da bi naj bančni račun leta 2017 odprl vsaj v Romuniji. V Banki Raiffeisen. Kot Golobu tudi govoricam sicer ni mogoče povsem verjeti. Sploh ne pred volitvami. Novinarji poskušamo podatke zaradi tega pred objavo preveriti. A pri Golobu to ni mogoče. Zavrača komunikacijo. Ne odgovarja. Skriva. Celo na predvolilni intervju za Siol ni pristal."

Odgovoril je zdaj preko Dela, da bi naj ta v Romuniji odprt račun bil posledica kraje identitete kandidata.