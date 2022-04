Kaj nam prikriva Robert Golob

Golobovo "razkritje" ni bilo velik dogodek. To je bila propaganda. Skrivanje pred tem je bilo dogodek. Za zgodovino slovenskega novinarstva pa je pomemben nazoren opis tega v časopisu Kolektorja Stojana Petriča, ki je Golobu – kot celoten tisk – sicer izjemno naklonjen:

Podatke o svoji bruto plači v letu 2020 bi moral Robert Golob objaviti lani v letnem poročilu podjetja GEN-I. A tega ni storil. Objavil je le neto zneske plač članov uprave. Skrival je. Kar se skriva, je zanimivo in pomembno.

Se temu reče kraja državnega denarja?

Ob objavljenih neto podatkih sem na Siolu lani opozoril, da za polovico presegajo najvišjo vsoto, ki jo zakon določa kot najvišje dovoljeno plačilo za direktorje podjetij v pretežno državni lasti. Ker bruto številk ni bilo, povsem natančno ni bilo mogoče izračunati. V kakšni bolj neposredni družbi bi mediji to opisali tako: Golobovi so v GEN-I kradli državni denar. Dalj časa. Golobovi je mišljeno široko: bil je v LDS, v Pozitivni Sloveniji in v SAB Alenke Bratušek. Ko gre za državna podjetja, so predstavniki lastnika vlade. Golob je bil v preteklosti tudi funkcionar vlad. Skupaj so se, vlada, ministrstvo za gospodarstvo, slovenski državni holding, če povemo po ljudsko, lepo imeli. In se medsebojno zaposlovali.

GEN-I ima zadnja leta monopol za prodajo elektrike iz edine državne nuklearke. Ta proizvede slabo petino vse elektrike v državi. Ker gre za velike vsote, se ni zelo poznalo, koliko so si delili mimo zakona.

Kot se nekoč NLB ni zelo poznal milijon evrov nagrade, ki ga je po koncu mandata, ko je bila banka pred milijardnim bankrotom, dobil Marjan Kramar. Tudi iz LDS. Zaradi Kramarjevega milijona je bil, ko se je razvedelo, velik škandal. Sprejet je bil celo poseben zakon, ki je omejil najvišje plače in nagrade za direktorje podjetij, ki so pretežno v lasti države. Poimenovan je po Mateju Lahovniku, ki je bil nekoč tudi v LDS. Kot Golob. Golob zdaj kandidira za poslanca. Zadnja leta je vsak mesec na račun dobil kršitev zakona. Drugod po svetu bi ga to izločilo iz spopada za oblast. A živimo na Balkanu, kjer so vrednote drugačne. Pri delu skupnosti in oblasti bolj ruske. Tudi Jankoviću, ki je Golobov mentor, pred desetletjem prikrivanje ni zelo škodilo.

Živimo na Balkanu, kjer so vrednote drugačne. Tudi Jankoviću, ki je Golobov mentor, pred desetletjem prikrivanje ni strašno škodilo. Foto: Bor Slana/STA

V ZDA mediji te dni poročajo, da sta predsednik Joe Biden in prva dama Jill Biden lani zaslužila 610.702 dolarjev. Predsednikova letna plača je 400 tisoč dolarjev. Biden je kot predsednik zaslužil 378.333 dolarjev, ker je funkcijo prevzel 20. januarja 2021. Golob je, kot je razkril ta teden, v državnem GEN-I leta 2020 zaslužil 425.084 evrov. To je več kot 410 tisoč dolarjev. V državnem podjetju je mimo omejitev, ki jih določa zakon, zaslužil več kot ameriški predsednik. Ni se zgodilo le leta 2020. Leta 2018 je Golob zaslužil celo 489.623 evrov. Leto prej, leta 2017, pa le 177.457 evrov. Vse je bruto. In neuradno. Uradno je skrito. Po tem letu, bilo je v času vlade Mira Cerarja, so si podvojili plačila. Najmanj.

Golob nam že dolge mesece pojasnjuje, da so si takšne plače od takrat lahko izplačevali, ker podjetje, ki je prevzelo prodajno funkcijo nuklearke, ni bilo državno. Po letu 2017. Tako so, opozarja, presodili tudi na ministrstvu za gospodarstvo. Njegovi. Državna je le še produkcija elektrike. Prodaja elektrike iz nuklearke pa je postala zasebni biznis, nam sporoča. Ne pojasni pa nam Golob, kdo je sprivatiziral monopolno prodajo elektrike iz nuklearke. GEN-I ima pogodbo, ki javnosti ni dostopna, ki jim jamči večino elektrike iz nuklearke, in to celo, če bi bili res prodani zasebnikom. Dejansko prodajajo več kot 90 odstotkov elektrike iz nuklearke. Tudi ta podatek je sistematično skrit javnosti. Kot tudi cena, ki jo plačujejo. In tista, ki jo dosegajo pri prodaji. Kateri norec se je za privatizacijo, če se je res zgodila, odločil? Za koliko so prodali, zakaj in komu? Koliko so ti zasebniki s tem potegnili?

To imajo ljudje pravico vedeti. Kar se skriva, je pomembno. Vse drugo je propaganda.

Bo to model vladanja v zdravstvu, šolstvu?

Foto: Planet TV Ker smo pred volitvami, je dilema seveda tudi, ali nam tak model vladanja Golobovi po tihem tudi sicer uvajajo, državne podsisteme privatizirajo, ljudem pa to prikrivajo. Novinarji, ki brskajo in ne objavljajo le propagande, so za te moteči. Pazite: če vprašamo po plačilih, nas Golob in celo del medijev ozmerja, da je za nami "policijski minister" Aleš Hojs (SDS), ki bi menda rad izvedel za podatke o višini plačil Golobu. Podatke o plačilih smo v medijih od kandidatov pred volitvami zahtevali že, ko Hojsa sploh še ni bilo. In tudi drugod po svetu novinarji o tem sprašujejo. V preteklosti nas zaradi takšnih vprašanj še nikoli niso opisovali za nekakšen madžarski medij. Kot zdaj. Celo, da je za nami sam Viktor Orban. Ki je strah in trepet naše levice. Pazite: v Siolu ni niti najmanjšega deleža madžarskega kapitala. V popolni državni lasti je. Telekoma. Kot je GEN-i v državni lasti. V novinarstvu sem 30 let in doslej še nikoli vprašanja o plačah kandidatov pred volitvami niso bila prepovedana in niso veljala za dokaz vpliva tujcev.

V času kampanj smo vam na Siolu poskušali predstaviti tudi tisto, kar vam pokušajo kandidati in drugi mediji prikriti. Ker vse drugo je propaganda. In plača ni bila edina stvar, ki nam jo Golob prikriva. Pojasniti, skupaj s svojimi ljudmi, ki še vodijo GEN-I, noče niti tega, zakaj je nakazal 103 tisoč evrov podjetju, ki ga je ustanovila novinarka Necenzurirano Vesna Vukovič. 3.660 evrov je bilo, kot kaže aplikacija Erar, nakazanih tudi letos. Preostalo že prej. Iz Gorenja, ki je v lasti Kitajcev, so takoj pojasnili, da so podjetju Vukovićeve nakazovali za svetovanje, ko so podjetje privatizirali, prodali Kitajcem. Iz GEN-I pa trdijo, da jim ni treba nič povedati, ker niso državno podjetje. Enak razlog so navedli kot pojasnilo plač mimo omejitev. Zasebni biznis z elektriko državne nuklearke so, trdijo.

A logika jim nekako ne drži povsem. Celo KPK je opazil, da so morda le državni. Po mnenju KPK vsaj od lani. Najverjetneje, ker od takrat v GEN-I denarja nima več parkiranega Gorenjska banka. Parkiranje je iz bolj daljne preteklosti, ko jo je obvladovala še levica (gorenjska naveza) in še ni bila v lasti srbskega tajkuna, ki so mu banko prodali. Sprivatizirali.

Ni pa pri Golobu nenavadno le skrivanje. Včasih pove celo preveč. Nenavadno se je zapletel, ko je bila objavljena zgodba, kako je v BiH na Neretvi neuspešno poskušal graditi elektrarne, za kar bi moral znižati "svoj delež". Ta zgodba:

Sporočil je, da v tujini ni imel nikoli odprtega nobenega računa ali podjetja. A tega, da bi imel Golob odprte račune v tujini, sploh nihče ni trdil.

O tem, ali res nikoli ni imel odprtega nobenega računa v tujini, pa Golobu zdaj tudi ne verjamemo. Če zanika, postane sumljivo. Kar nam je s pomočjo GEN-I novinarjev prodajal zgodbo, kako ima ubornih sedem ali celo šest tisoč evrov mesečne plače, kar na letni ravni znese, kot se je zdaj pokazalo, 425.084 evrov plače, mu ne verjamemo ničesar več. Direktorji znajo računati. Vsaj do pol milijona evrov. In ni čudno, da že kroži, da bi naj bančni račun leta 2017 odprl vsaj v Romuniji. V Banki Raiffeisen.

Kot Golobu tudi govoricam sicer ni mogoče povsem verjeti. Sploh ne pred volitvami.

Novinarji poskušamo podatke zaradi tega pred objavo preveriti. A pri Golobu to ni mogoče. Zavrača komunikacijo. Ne odgovarja. Skriva. Celo na predvolilni intervju za Siol ni pristal. Zaradi tega je danes objavljen le intervju s predsednikom najmočnejše stranke na desni sredini Janezom Janšo (SDS). Ne pa tudi z Robertom Golobom (GS), ki je po raziskavah javnega mnenja daleč najmočnejši na levi sredini. Bolj pogumna je bila predsednica SD Tanja Fajon, ki si je upala odgovarjati na vprašanja novinarjev Siola. Ni se prestrašila vprašanj. Ne skriva. Tako:

Nenavadno je bilo, da Goloba ob predstavitvi letnih prihodkov nihče ni vprašal, kdaj bo vrnil nezakoniti del. Kot zahteva zakon. To ne bo izginilo z volitvami. Kot bodo ostala vprašanja o nakazilih podjetju, ki ga je ustanovila novinarka. In vse drugo, kar skriva. Težave bodo s tem tudi po volitvah.

Razen če nameravajo iz tega narediti kar državni model. Ukinili bodo vse medije, ki kaj brskajo in vprašajo. Po zgledu energetike, kjer so za Goloba to že naredili, pa bodo poslej še za zdravljenje in šolanje uvedli plačevanje genialnemu podjetju, ki bo prevzelo "prodajno funkcijo" povsem javnega zdravstva in šolstva, in to s podjetjem v lasti "neznancev" iz Srbije, da bi si šefi delili višje plače od zaslužka predsednika ZDA. Točna višina pa bo prikrita.

Iz principa.