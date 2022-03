Fiktivna pogodba in zloraba položaja: objavljamo ovadbo proti zavezniku Roberta Goloba #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fiktivni posli, oškodovanje državnega podjetja in zloraba položaja. Objavljamo vso ovadbo, ki jo je zoper nekdanjega predsednika uprave družbe Elektro Ljubljana Andreja Ribiča in pravnico v isti družbi Martino Pohar vložil njun delodajalec. Odziv Ribiča in Poharjeve še čakamo. Prav tako še nismo dobili komentarja stranke Gibanje Svoboda Roberta Goloba, ki se ji je po lanski krivdni razrešitvi s položaja pridružil Ribič.