Ekskluzivno: kako sta Golobova tesna sodelavca z goljufijo prodala stanovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stanovanje v Ljubljani, natančneje na Adamičevi 18, veliko dobrih 60 kvadratnih metrov s pripadajočo kletjo in deležem na skupnih delih, naj bi bilo prodano po nenavadnem postopku ter za precej nižjo ceno od primerljivih cen stanovanj. Na Siol.net smo pridobili dokumente, ki to dokazujejo.

Družba Elektro Ljubljana d. d. je na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložila kazensko ovadbo zoper nekdanjega predsednika uprave družbe Andreja Ribiča in pravnico v isti družbi Martino Pohar. Razlog? Na goljufiv način in za precej nižjo ceno naj bi direktorju Elektro energije Bojanu Kumru prodala stanovanje v Ljubljani.

Andrej Ribič je nekdanji prvi mož Elektra Ljubljane ter predsednik nadzornega sveta GEN-EL. Nadzorni svet ga je razrešil novembra 2021, saj naj bi Ribič in Robert Golob brez vednosti GEN energije kot največje družbenice GEN-I ali nadzornikov Elektra Ljubljane, pa tudi SDH in ministrstva za infrastrukturo, sprožila postopke za prodajo deležev v skupni družbi GEN- EL.



Martina Pohar, pravnica iz Elektra Ljubljana ter direktorica GEN- EL naložbe, je sicer žena enega najvplivnejših odvetnikov iz Čeferinove odvetniške pisarne, partnerja Andreja Poharja.



Bojan Kumer je direktor Elektro energije in nekdanji sekretar na infrastrukturnem ministrstvu. Generalni sekretar je bil tudi v času, ko je bila ministrica Alenka Bratušek.

Foto: posnetek zaslona

Kako je potekala prodaja stanovanja?

Stanovanje na naslovu Adamičeva 18 v Ljubljani se nahaja v drugem nadstropju, veliko je 60,8 kvadratnega metra, pripada mu klet. V letu 2016 je bilo v lasti Elektra Ljubljana.

V petek, 16. septembra 2016, je Martina Pohar uskladila in naročila pripravo cenitve stanovanja.

Cenilno poročilo je bilo izdelano tri dni kasneje, v ponedeljek, 19. septembra 2016. Takrat je bil tudi izveden ogled stanovanja. Cenitev je opravila Alenka Zornada, stanovanje je informativno ocenila na 85 tisoč evrov.

20. septembra 2016 je Martina Pohar pripravila pogodbo o najemu stanovanja. Za najemno pogodbo cenilno poročilo ni potrebno.

21. septembra 2016 sta pogodbo podpisala Andrej Ribič v imenu Elektra Ljubljana in Bojan Kumer kot najemnik.

3. oktobra 2016 je Andrej Ribič podpisal neposredno kupoprodajno pogodbo za isto stanovanje. Kupec je bil Bojan Kumer, saj je imel kot podnajemnik predkupno pravico. Višina kupnine: 85 tisoč evrov (tržna vrednost naj bi znašala dobrih 127 tisoč evrov).

Foto: posnetek zaslona

Kaj vsebuje kazenska ovadba?

Andreju Ribiču je očitano, da je z Bojanom Kumrom sklenil fiktivno pogodbo o najemu, s katero naj bi Kumer pridobil predkupno pravico. Prav tako mu je očitano, da je oškodoval družbo Elektro Ljubljana, saj je kupnina v višini 85 tisoč evrov precej nižja od tržne vrednosti stanovanja, ki naj bi znašala dobrih 127 tisoč evrov, gre torej za dobrih 42 tisoč evrov razlike.

Uprava podjetja Elektro Ljubljana mora pridobiti soglasje nadzornega sveta, in sicer v primerih, ko gre za nakup, prodajo ali drugo odsvojitev, menjavo ali obremenitev nepremičnin in kapitalskih naložb nad bruto vrednostjo 50 tisoč evrov. Ribič naj dovoljenja nadzornega sveta ne bi pridobil, zaradi česar mu je očitana zloraba položaja ter prekoračitev pooblastil.

Martini Pohar je očitana pomoč pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, saj je pripravila pogodbi, in sicer fiktivno pogodbo o najemu ter kupoprodajno pogodbo.

Foto: posnetek zaslona

V letu 2016 je bil opravljen še en velik posel

V letu 2016 je Agencija za varstvo konkurence javnima družbama za dobavo električne energije izdala dovoljenje za združitev. Poroka med Elektro Energijo in GEN-I je pomenila, da je trg električne energije dobil največjega trgovca, ki še danes obvladuje okoli 40 odstotkov trga, je pred časom poročal Planet.

Največje elektropodjetje v državi, Elektro Ljubljana, ki ga je vodil Andrej Ribič, je svojo hčerinsko družbo Elektro energija, ki jo je vodil Bojan Kumer, prodalo družbi GEN-I, ki jo je vodil Robert Golob. Postopek je bil izveden na zapleten način prek družbe GEN-EL, katere direktorica je še vedno Martina Pohar.

Pri prodaji se ni zgodila finančna transakcija, temveč sta si družbi izmenjali deleže svojih podjetij. GEN-I je tako prevzel ves, 100-odsotni delež Elektro energije, v zameno pa so družbi Elektro Ljubljana dodelili 12,5-odstotni delež svojega podjetja. Tu pa se zaplete: po neuradnih informacijah Planeta je bila Elektro energija sprva ocenjena na 23 milijonov evrov, GEN-I pa jo je nato prevzel za 11,5 milijona. To je dobrih deset milijonov evrov manj in komaj 55 odstotkov neuradne prve ocene.