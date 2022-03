Farmacevtka: želela si je, da bi jo imel nekdo rad in je ne bi le izkoriščal

Objavljamo doslej javnosti prikriti uradni zaznamek in dodatni uradni zaznamek višje kriminalistične inšpektorice Liljane Vogrinec in višjega kriminalističnega inšpektorja Tihomirja Žgavca o tem, kaj je župan Ljubljane in predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković v zameno za zaposlitev Katarine Ravnikar pričakoval in v svoji pisarni tudi dobil, pozneje pa se je zglasil tudi še pri njej doma, "kjer sta pač imela spolne odnose". Zaradi tega zaznamka je odvetnik Miha Kozinc kriminalista ovadil, da naj bi zlorabila svoj položaj. Morda tudi zaradi tega, da bi še ta zaznamek izločil kot dokaz. Posnetki za Jankovića nerodnih pogovorov so bili že prej uničeni, ker so tožilci "pozabili" pravočasno sprožiti kazenski postopek. Politične stranke, GS Roberta Goloba in SD Tanje Fajon, ki se zadnje dni postavljajo z Jankovićevo podporo, prosimo za pojasnilo, kaj menijo o vsebini "zaznamka" in ali podpirajo takšno ravnanje nosilcev oblasti.

Posebej zanimiv je "dodatni uradni zaznamek", ki je nastal decembra 2015 po pogovoru kriminalistov s Katarino Ravnikar. Kriminalista sta preiskovala sum, da je Zoran Janković sprejemal "koristi za nezakonito posredovanje". Temelj za preiskavo so bile ugotovitve iz tajno posnetih Jankovićevih pogovorov z mlado farmacevtko, ta je bila na obisku pri županu, da bi dobila zaposlitev za nedoločen čas v lekarni, ki je v lasti občine. Župan je, kot so ugotavljali preiskovalci, posredoval pri direktorju Marjanu Sedeju, da je ta s pomočnico za kadrovsko področje Spomenko Sluganović uredil, da je Katarina dobila zaposlitev. Ona pa je Jankoviću zagotovila, da je tudi on imel kaj od tega. Najmanj dvakrat. Menda to ni bil edini tak primer. Posnetki pogovorov o tem in še številnih drugih nenavadnih poslih župana Ljubljane so bili pozneje uničeni zaradi "napake" pravosodja, ko je tožilstvo zamudilo skrajne roke za začetek postopka proti Jankoviću. Dodatni uradni zaznamek iz pogovorov kriminalistov z Ravnikarjevo pa je ostal. Takšen je:

Posnetki Jankovićevih pogovorov so bili uničeni na zahtevo sodnice Mojce Kocjančič, sicer nekdanje žene nekdanjega pravosodnega ministra iz vrst LDS Aleša Zalarja, ki je odločila, da je tožilka Blanka Žgajner prepozno sprožila kazenski postopek in mora zaradi tega izločiti in uničiti dokaze proti Jankoviću. Tožilka je zamudila dvoletni rok. Tožilci so ga pred tem pogosto. Prej dokazi nikoli niso bili uničeni, so pozneje opozarjali tožilci. Ostal pa je zaznamek kriminalistov, zaradi katerega je odvetnik Miha Kozinc kriminalista celo ovadil, ker naj bi decembra 2015 nezakonito vstopila v stanovanje farmacevtke, zlorabila svoj položaj, ko naj bi jo pospremila na zaslišanje v prostore NPU ter od nje izsilila izpoved, ki je obremenila župana. Pravzaprav je bil to že drugi zaznamek. Prvi je bil tak:

Iz zaznamka smo izbrisali točne podatke o rojstnem datumu in naslovu prebivališča.

Kozinc je takrat dejal, da se za ovadbo zoper kriminalista ne bi odločili, če ne bi tožilka Žgajnarjeva poskrbela za objavo ovadb, ko jih je pred uničenjem posnetkov prisluh posredovala portalu Pod črto. Trditev, da je podatke portalu poslala Žgajnerjeva, je bila neresnična. To je storil pooblaščenec za posredovanje javnih informacij Aleksander Lenard. Zaradi protestov Jankovića, kako je to lahko ušlo v javnost, je vlada Mira Cerarja z vrhovi pravosodja pozneje omejila dostop do podatkov medijem. Več o tem, kakšna panika je nastala, si lahko preberete tukaj: JANKOVIĆEVA OVADBA LENARDA IN ŽGAJNERJEVE.

Ali Golob in Fajonova to podpirata?

Če se objava na portalu Pod črto ne bi zgodila, za dogajanje s farmacevtko verjetno sploh ne bi izvedeli. O postopkih, ki jih je Kozinc takrat sprožil proti kriminalistoma zaradi zaznamka, ki ga objavljamo, so na POP TV poročali, da obramba s tem poskuša izločiti še preostale dokaze, ki niso ugodni za Jankovića. Zoran Janković kot častni gost na konvenciji Stranke Svoboda Roberta Goloba Foto: Bor Slana/STA

Ker se je župan Janković zadnje dni močno vključil v začetek volilne kampanje za volitve poslancev, bil je častni gost na konvenciji Stranke Svoboda Roberta Goloba, fotografiral se je tudi s predsednico SD Tanjo Fajon, levičarskim novinarskim političnim aktivistom Blažem Zgago, ki kandidira za stranko SD, in poslancem SD Markom Koprivcem, strankama GS in SD pošiljamo vprašanje, kako komentirata vsebino uradnega zaznamka in ali so zanje takšne zlorabe oblastnih položajev v politiki sprejemljive.

Enako vprašanje pošiljamo tudi LMŠ Marjana Šarca, s katerim kot podizvajalec predvolilno močno sodeluje Inštitut 8. marec Nike Kovač, ki se javno razglaša za nosilca kampanje #metoo v Sloveniji.

Zoran Janković s politiki SD Foto: Twitter

Primer Janković je tipičen primer takšne zlorabe, a je ta organizacija ob njem doslej molčala, pa tudi mediji jim vprašanj niso veliko postavljali. Če se v obdobju kampanje stranke in kandidati postavljajo z županom Ljubljane, s katerim sta bila predsednika GS Golob in LMŠ Šarec v preteklosti tudi strankarska tovariša, je prav, da ljudem pred volitvami pojasnijo tudi svoj pogled na vsebino kriminalističnega zaznamka.

Ko prejmemo odzive, jih bomo objavili.