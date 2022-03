Afera dodatki: postopki proti Golobovemu svetovalcu zastarali

Danes se je nadaljevalo sojenje nekdanjemu dekanu fakultete za družbene vede Bojku Bučarju zaradi afere dodatki za stalno pripravljenost. Postopki proti Antonu Grizoldu, ta je nekaj časa sedel na zatožni klopi skupaj z Bučarjem, pa so se zaradi zastaranja pred mesecem dni končali. Kljub temu pa je na prvi pogled s spletne strani pristojnega sodišča napačno razvidno, da postopki proti omenjenemu še vedno potekajo. Kot smo izvedeli neuradno, gre le za administrativno posebnost, saj so se postopki proti Grizoldu in Bučarju začeli istočasno, in čeprav so proti prvemu zdaj opuščeni, naj bi bil ta v narokih skupaj omenjen do konca postopkov proti Bučarju. Postopki proti Grizoldu so zastarali, ker je minilo že več kot 10 let, odkar je bil dekan FDV. Na vrhu fakultete ga je nasledil Bučar, proti kateremu naj bi po neuradnih informacijah postopki zastarali prihodnje leto.

Nekdanja dekana fakultete za družbene vede Bučar in Grizold sta morala na zatožno klop sesti zaradi očitkov tožilstva o zlorabi položaja v aferi izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost. Zgodba sega v leto 2015, ko je inšpektorat za javni sektor na pobudo ministrstva za izobraževanje opravil nadzor na 11 fakultetah Univerze v Ljubljani, pri tem pa ugotovil, da so si pri devetih fakultetah nezakonito izplačevali poseben dodatek za stalno pripravljenost.

Preiskave sta se lotila policija in Specializirano državno tožilstvo. To je do zdaj na sodišča vložilo sedem obtožnic zoper 18 vodilnih na fakultetah, ki so odrejali izplačilo omenjenega dodatka. V vseh sedmih obtožnicah so bili na sodiščih tudi že opravljeni predobravnavni naroki, na katerih krivde ni priznal nobeden od obtoženih.

Za pet oseb je pregon zastaral

Od 18 oseb, ki jih je preganjalo tožilstvo, sta bili v dosedanjih sodnih postopkih dve lani spoznani za krivi, pri čemer obsodbi še nista pravnomočni. Za pet oseb (od tega v enem primeru sklep sodišča še ni pravnomočen) je pregon zastaral. Zoper preostalih 11 pa sojenje že poteka ali pa se bo še začelo. Skupno gre za šest zadev, so za STA pojasnili na tožilstvu.

Za katere vodilne in katere fakultete gre, na tožilstvu ne razkrivajo, so se pa do zdaj v sodnih postopkih znašli nekdanji in zdajšnji vodilni na fakultetah za ekonomijo, družbene vede, socialno delo ter za matematiko in fiziko.