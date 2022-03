Jankovićev skakač postaja kraljica

"Ni šlo za politično podporo. Šlo je za njegov glas. In prav je, da vsak lahko obrazloži svoj glas. Sicer pa nismo povezani s Pozitivno Slovenijo. Še manj z njeno preteklostjo. Mi vstopamo na politično sceno popolnoma neobremenjeni s tem." Tako je Robert Golob Urošu Slaku na POP TV sinoči odgovoril na vprašanje, ali se mu bo obrestovalo to, da je na volilni konvenciji njegovo stranko v soboto podprl častni gost, predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković. Janković je pred prejšnjimi volitvami s posebno koalicijo proti Janezu Janši podprl Karla Erjavca. To se za DeSUS in Erjavca ni dobro končalo.

Zaradi afere s farmacevtko in nenavadno dobrega odnosa z ruskim diktatorjem Putinom Janković velja za nevarnega zaveznika. Slak je na POP TV včeraj gostil tudi nekdanjega premierja Marjana Šarca, ki je bil med koncem tedna ponovno izvoljen za predsednika stranke, poimenovane po njem. Robert Golob v volilno obdobje vstopa na podoben način, kot je Šarec pred štirimi leti. Kot "novi obraz", s katerim se poskušajo levosredinske stranke tokrat vrniti na oblast. Pred štirimi leti so oblast s SMC Mira Cerarja v času volitev imele.

Medijska in volilna realnost

Golob je v podobnem položaju kot Šarec pred štirimi leti predvsem po raziskavah javnega mnenja. A pred štirimi leti so se volitve, potem ko so raziskave javnega mnenja Mediane in Ninamedie pred začetkom uradne volilne kampanje Šarcu kazale zmago, razpletle tako, da je relativno zmago z veliko prednostjo dosegla SDS Janeza Janše, LMŠ pa je bila daleč zadaj in le malo pred SD, ki jo je takrat še vodil Dejan Židan. O tem, kdo bo njegov glavni konkurent na volitvah tokrat, je Janez Janša v nedeljo v pogovoru z Bojanom Požarjem dejal: "Ne vemo." Na podvprašanje, da naj bi bil načeloma to Robert Golob, pa je Janša odgovoril: "Saj je bil tudi pred zadnjimi volitvah Marjan Šarec, pa smo potem videli, kako so puške frčale v koruzo. Tako da eno je pač medijska realnost, ki se ustvarja na silo, drugo je, kaj potem pokažejo volitve."

Foto: Bor Slana/STA

Šarec in Golob sta bila v preteklost oba v Pozitivni Sloveniji Zorana Jankovića. Golob je bil pred tem v LDS, pozneje v SAB Alenke Bratušek. Pred prestopom je zaslovel z znamenito oceno, da je sam skakač, Zoran Janković pa ni kralj Pozitivne Slovenije, je kraljica, ki jo lahko za prevzem oblasti z Alenko Bratušek tudi žrtvujejo.

Na prejšnjih volitvah, pred katerimi je Janković podprl Erjavca, je stranka DeSUS doživel precejšen poraz, Erjavec pa ni bil izvoljen niti v državni zbor. Na spodnjem posnetku sta Erjavec, ki je v času po okupaciji Krima veljal za enega najbolj proruskih zunanjih ministrov v EU, in Zoran Janković, ki je v tem obdobju prejel celo nagrado od ruskega diktatorja Putina. Te tudi po napadu Rusije na Ukrajino še ni vrnil.

Foto: DeSUS

V četrtek se bo iztekel rok za vložitev kandidatnih list za volitve poslancev in takrat bodo znane vse stranke, ki bodo poskušale kandidirati na volitvah. Kdo vse so kandidati teh strank, pa uradno do aprila še ne bo znano, ker bo morala državna volilna komisija še preveriti pravilnost vseh vloženih kandidatur. Kandidatne liste bodo objavljene do 8. aprila.

Foto: Gaja Hanuna