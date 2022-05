Kdo bo novi obrambni minister? #video

Prihodnji teden bodo se bodo začeli konkretni pogovori o ministrskih imenih, neuradno pa ta že krožijo. Glede na zaostrene varnostne razmere smo pod drobnogled vzeli obrambni resor. Krožijo tri imena, od tega dve strokovni. Anton Grizold, obramboslovec in visokošolski učitelj, ki je že bil obrambni minister v obdobju Drnovškove vlade. Omenja se tudi Vladimirja Prebiliča, tudi obramboslovca in visokošolskega učitelja, sicer župana Kočevja. Politično ime pa je Marjan Šarec, predsednik LMŠ, stranke, ki je ostala pred parlamentarnim pragom. Kdo ima največ možnosti? Bo strokovnost tokrat povozila politiko?

Medtem ko vsa stara celina že dva meseca in pol v strahu pogleduje proti razvoju ruske vojaške invazije v Ukrajino, zveza Nato krepi svoje sile v še enem morebitnem konfliktnem žarišču bliže nam, Bosni in Hercegovini. Evropa in svet že dolgo nista bila tako blizu tretji svetovni vojni, opozarja politolog Bogomil Ferfila.

"Pravzaprav smo že ob vključitvi Nata v spopade. Čeprav konvoji iz Poljske in Romunije nastopajo pod oznako teh dveh držav, so to pravzaprav Natove članice. Do razplamtevanja in vključitve Nata je zelo tanka črta. In če se to zgodi, smo v resnici na pragu neke svetovne kataklizme," opozarja Ferfila.

Pomembno, kdo bo novi minister

Zato je vprašanje, kdo bo zasedel stolček ministrstva za obrambo, toliko bolj pomembno. Neuradno naj bi bil med kandidati za novega ministra tudi eden od največjih osmoljencev volitev, prvak LMŠ Marjan Šarec. Njegov zvesti sekretar v kabinetu, Damir Črnčec, nekdanji šef Sove in svetovalec v Generalštabu Slovenske vojske, naj bi vpregel svoj kader, ki že sestavlja seznam vseh novozaposlenih na Morsu v času Mateja Tonina. S tem v rokah naj bi Golobu ponudil čistko na ministrstvu, a le, če ga ta pusti pri državnem koritu.

"Nimam kaj misliti, jaz bom videl, kaj se bo zgodilo, in se potem seveda temu primerno odzval," je 19. januarja 2019 dejal Šarec, ki si že tedaj ni ustvaril ugleda v mednarodnih vodah. Še manj pa je sprejemljiv njegov pogled na javnost ministrstva, kamor bi se rad vrnil na velika vrata in z vsemi častmi. Vključno z našo obrambno sposobnostjo.

"Če je ocena Slovenske vojske negativna, če ni takšna, kot bi morala biti, se je pač ne da v javnost. Sam bi tako ravnal," je takrat dejal Šarec.

Golob obljubil le strokovno in politično močne kandidate

A kot že vojska sama opozarja, to ni otroška igra. Tudi Robert Golob je ob zmagi napovedal, da bodo odločilne čevlje obuli le strokovno in politično močni kandidati. Zato ne preseneča, da ga je drugi morebitni kandidat za obrambnega ministra spremljal že pred volitvami.

"Mogoče ni toliko znano, ampak vključitev Republike Slovenije v Evropsko unijo je bila pogojena tudi s članstvom v zvezi Nato," je dejal nekdanji obrambni minister Anton Grizold.

Ob njem se na Golobovem seznamu pojavlja še eno ime, izbrušeno na varnostnem področju. Vladimir Prebilič, sicer že v času Boruta Pahorja predsednik odbora za obrambo in svetovalec za notranjo varnost.

Šarec in Črnčec naj bi načrtno širila dezinformacije, da sta sprta

In v programu Gibanja Svoboda je posodobitev močne profesionalne slovenske vojske jasno zapisana. "Najbrž je edina možnost, da ta program uresniči nekdo, kot je profesor Grizold ali profesor Prebilič, ki imata strokovno podlago, potrebno znanje pa tudi izkušnje. Za oba nedvomno velja, da nista nasprotnika modernizacije in okrepitve SV, česar pa za gospoda Šarca ne bi mogli reči," poudarja politični analitik Miro Haček.

Ob tem naj bi Šarec in Črnčec načrtno širila dezinformacije, da sta sprta in da sta se razšla. Črnčec je zaradi vtisa, da ga ta zgodba ne zanima, celo dal odpoved na Morsu, kjer mu je bila služba zaradi vstopa v politiko zamrznjena. V vojaškem taktičnem slovarju nekdanje vojske: "zavaravanje neprijatelja" oziroma zavajanje sovražnika.