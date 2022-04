Robert Golob in 15 odstotkov: posnetek iz Bosne, ki je izginil za več kot desetletje #video

Planet TV je razkril posnetek, ki ga je marca 2009 na svojih spletnih straneh za kratek čas objavil bosanski Dnevni Avaz, potem pa je s strežnikov izginil za več kot desetletje. Gre za posnetek pogovora o delitvi provizij in lastniških deležev pri 300-milijonskem poslu gradnje hidroelektrarn na reki Neretvi. Na posnetku se pojavi ime Roberta Goloba, ki te dni, več kot 13 let kasneje, meri na funkcijo predsednika slovenske vlade. Takrat so se bosanski mediji razpisali o mega aferi "energo mafija". Posel naj bi namreč močno dišal po korupciji. "Projekt ni bil realiziran in seveda potem tudi nobena provizija komurkoli ni mogla biti izplačana," se je na objavo posnetka odzval predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob.

Robert Golob je v kritičnem času vodil energetski steber nekoč velikega Istrabenza. Na posnetku, ki ga je naredil eden od udeležencev sestanka, je mogoče videti pogovor med Golobovim človekom za Bosno Nihadom Spahalićem in nekdanjim županom Mostarja Safetom Oručevićem, ki naj bi posel uskladil s takratno bosansko oblastjo.

Golob posle vodil na lastno pest?

Tik pred začetkom gradnje treh hidroelektrarn na Neretvi leta 2009, sarajevsko podjetje Intrade Energija ostane brez projekta. Ko verski in politični vrh federacije Bosne in Hercegovine zahteva zamenjavo "slovenskega" izvajalca z ameriškim, direktor Nihad Spahalić nekdanjemu mostarskemu županu in zvezi do tedanjega predsednika federacije opiše, kako bi lahko našli rešitev.

"Ma, poslušaj me. Najdite kogar koli, samo naj bo imel ameriško ime. Da vstopi v ta projekt. Sestankovali so, debatirali, premlevali in pravijo na koncu, ku**c, da ne bo nič. To so vse velika, ogromna podjetja, ki preprosto nimajo interesa za takšne projekte. To so za njih, čeprav gre za skoraj dve milijardi, majhni projekti. Da bi vstopili v to zahtevajo vse. To pa ne gre," na posnetku govori Spahalić.

Družba v Bosni je namreč prek vmesnega podjetja v 51-odstotni lasti IGES, kjer je direktor Robert Golob. Kjer pa je očitno, kot po prehodu v GEN-I, posle vodil na lastno pest. Mimo lastnika, tedaj najmočnejšega igralca slovenskega energetskega stebra, konzorcija Istrabenza in Gorenja, kot tudi slovenske politike. V zameno za, kot slišimo na posnetku, 15 odstotkov vrednosti posla, poroča Planet TV.

"On je, pozor, z 51 odstotki, šef. Se sploh zavedaš koliko naporov sem moral vložiti, da sem ga prepričal, da odstopi od tega in reče, prav, vzel bom 15 odstotkov. Se zavedaš kaj to pomeni, kdo bi to sprejel?! Ker pa je tam, kot sam veš, nosilec tega projekta, moj kolega in prijatelj, Robert Golob, ime že poznaš, ker je doktor, ker je bil tukaj, vse razume. In sem rekel Robertu, prosim te, naredi to zaradi mene. Sprejmi teh 15 odstotkov. Jaz bom pa tebe kot Roberta Goloba vzel k sebi, v podjetje," je dejal Spahalić in še dodal: "To je moj dober kolega, skupaj se bomo borili pa naj gre vse k hudiču. In tako je bilo tudi sprejeto."

Posel bi bil odskočna deska Intrade Energiji v naslednje projekte, ki jih je načrtovala Bosna in Hercegovina pri energetski prenovi države. A, jasno, nič ni zastonj, iskreno Spahalićev sogovornik.

"Ustanovite skupino, ki bi šla v to, morda na Dunaju ali kaj podobnega, ki bi sklenila dogovor z Intrade. Ko bo tega projekta konec, imamo dva dejstva. Mi bi bili v tem efektivno 30 odstotno, pripravljeni smo to investirati, z IMF banko, Svetovno banko, to banko, drugo banko. Ampak, kaj pa vi prinašate? Zdaj mi povej. Kaj prinašate? Kaj to vi prinašate?" je na posnetku dejal Orućević, na kar mu je Spahalić odgovoril: "Razumem".

Spahalić svoj delež prodal Istrabenzu za 15 milijonov evrov

Čeprav je bilo že v času nastanka tega posnetka, jasno, da je posel padel v vodo in je podjetje brez vrednosti, je Spahalić svoj delež tik pred zatonom prodal Istrabenzu za neverjetnih 15 milijonov evrov, je še poročal Planet TV.

Posnetek odpira naslednja vprašanja:

- sta se sogovornika pogovarjala o deležu, ki naj bi ga v poslu ohranil slovenski partner ali o delitvi provizij od prodaje državne koncesije za gradnjo?

- Sta o tem govorila na lastno pest ali s soglasjem oziroma vedenjem Roberta Goloba?

Golob: V življenju nisem dobil niti evra z naslova provizije ali podkupnine

"Odločno in suvereno lahko zatrdim, da nisem nikoli v življenju imel ne bančnega računa v tujini, niti nisem nikoli imel podjetja v tujini. Enako odločno lahko zagotovim, da nisem nikoli v življenju dobil niti enega evra ne v obliki gotovine, ne v obliki nakazila na svoj račun iz naslova provizije ali podkupnine. In ravno zaradi tega so ti očitki toliko bolj smešni in zato se v resnici nanje sploh ne oziram," je v odzivu, ki ga je njegova stranka Gibanje Svoboda objavila na Twitterju, in sicer še pred objavo posnetka na Planet TV, povedal Golob.

Poskusi diskreditacije predsednika Gibanja Svoboda se nadaljujejo. Dr. Robert Golob nikoli ni imel ne bančnega računa, ne podjetja v tujini. Prav tako ni nikoli v življenju dobil niti enega evra podkupnine, ne v gotovini, ne na bančni račun.https://t.co/qCacekdBj8 pic.twitter.com/0wwt4Ip9J5 — Gibanje_Svoboda (@Gibanje_Svoboda) April 9, 2022

"V bistvu se ta posnetek nanaša na projekt, ki ne obstaja. Šlo je za pripravo projekta. Projekt ni bil realiziran in seveda potem tudi nobena provizija komurkoli ni mogla biti izplačana. Imeli smo velike načrte, ki pa so trčili ob bosansko realnost. In to je, da se o projektih dosti govori, in žal zelo malo realizira," pa je Golob povedal v še enem posnetku, ki ga je Gibanje Svoboda objavilo po objavi prispevka na Planet TV.

"Vedno smo vse pogodbe in vse dogovore pripravljali na nivoju skupine Istrabenz. Nič od tega, kar se je pripravljalo, nikoli ni bilo na osebnem nivoju, ampak je bilo vse podkrepljeno s korporativnimi postopki in procedurami in za to imamo seveda tudi dokumente, ki to dokazujejo," je še dodal.