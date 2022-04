Janša ali Golob: raziskava pokazala, kdo bi zmagal, če bi bile volitve ta konec tedna

Kot je razvidno s spodnje grafike, v kateri so zajeti zgolj opredeljeni anketiranci, kar omogoča primerjavo z volitvami, se je v primerjavi z zadnjo meritvijo moči strank, ki smo jo objavili včeraj, podpora SDS povečala za 1,4 odstotne točke, Gibanju Svoboda pa za 2,1 odstotne točke. Podpora stranki SD Tanje Fajon, ki je še naprej tretja, je medtem padla za 0,9 odstotne točke.

Stranki Levica in Povežimo Slovenijo izenačeni

Četrta je NSi Mateja Tonina, ki je s 5,9 padla na 5,2 odstotka. S točno štirimi odstotki bi se v parlament prebili le še gibanje Povežimo Slovenijo, ki so mu štiri odstotke namerili tudi v predzadnji raziskavi, in Levica Luke Mesca, ki ji je podpora padla za 0,5 odstotne točke.

SAB Alenke Bratušek, LMŠ Marjana Šarca, SNS Zmaga Jelinčiča in DeSUS Ljuba Jasniča so po tokratni meritvi ostale zunaj parlamenta.

Kakšni so deleži posameznih strank z upoštevanjem vseh anketirancev, tudi tistih, ki ne bi šli na volitve ali pa še ne vedo, koga bi volili, si lahko ogledate v spodnji grafiki.

Med anketiranci, ki bi se zagotovo udeležili volitev, takšnih je bilo 599, vodi SDS, sledijo pa ji Gibanje Svoboda, SD in NSi.

Velike razlike v meritvah pri SDS in Levici

V spodnji grafiki si oglejte, kakšne so razlike med raziskavo agencije Parsifal in raziskavo agencije Ninamedia, ki smo jo objavili ta konec tedna. Najočitnejše so razlike pri SDS in Levici. Prvi je Parsifal nameril osem odstotnih točk višjo podporo kot Ninamedia, drugi pa prav tako osem odstotnih točk nižjo podporo kot Ninamedia.

Obeta se višja volilna udeležba kot na zadnjih volitvah

Naslednjih parlamentarnih volitev se namerava zagotovo udeležiti 62,7 odstotka anketirancev, je še pokazala Parsifalova raziskava. To je več kot na zadnjih parlamentarnih volitvah, ko je bila volilna udeležba 52,6-odstotna.