Avbelj Golobu: To je zlovešča napoved avtoritarnega režima

Z nejevero in zgražanjem so pri Novi univerzi v tedniku Mladina prebrali intervju s predsednikom Gibanja Svoboda, Robertom Golobom, so danes sporočili v javnem protestnem pismu ob predvolilni napovedi ukrepov zoper univerzo s strani Gibanja Svoboda. Izrečene besede so po njihovem v popolnem in eklatantnem nasprotju s slovensko ustavno ureditvijo, so med drugim zapisali v pismu.

Robert Golob je na novinarjevo vprašanje, v katerem je bila Nova univerza izrecno označena kot politični projekt, potrdil, da je bila ustanovitev "vseh teh institucij", torej tudi Nove univerze, "politična odločitev", o smotrnosti katere sicer ne želi razpravljati. Dodal pa je: "Želel pa bi, da se pogleda smotrnost vseh teh institucij. Ne glede na to, kdaj so bile ustanovljene in kdo jih je ustanovil, je treba ugotoviti, ali so namenjene le same sebi oziroma interesom svojih ustanoviteljev, in če so, je treba ukrepati."

"Izrečene besede politika, ki naj bi bil tudi eden od vodilnih kandidatov za novega predsednika vlade, so v popolnem in eklatantnem nasprotju s slovensko ustavno ureditvijo. Gre za protiustavno predvolilno napovedovanje političnih ukrepov zoper zasebno univerzo, ki je bila ustanovljena zakonito, ki tako tudi deluje, ki ima javno veljavno akreditacijo in ki v skladu z avtonomijo univerz mora biti 'sama sebi v namen' in ne sme, ne želi in tudi ne služi nobeni politiki, ne vladni ne opozicijski. To je namreč bistvo akademske avtonomije, svobode znanosti in izobraževanja," še v pismu sporočajo javnosti.

Ker gre za akademsko skupnost treh rednih in petih pridruženih članic, ker je Nova univerza tudi intelektualno prodorna in ustvarjalna skupnost raziskovalcev, avtorjev znanstvenih in aplikativno raziskovalnih projektov in ker je med drugim, kot so še navedli, neodvisna akademska skupnost, "se ob opisanem ustavno povsem nedopustnem predvolilnem napovedovanju političnih ukrepov s strani ene od političnih strank obračamo na vso slovensko javnost, še posebej pa na naše akademske kolege z drugih slovenskih univerz, da tako ravnanje, ki mu v ustavni demokraciji ne sme in ne more biti prostora, enoglasno obsodi".

Tukaj si pismo lahko preberete v celoti:

Foto: Nova univerza

Foto: Nova univerza

Foto: Nova univerza