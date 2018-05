Koga bosta volila Milan Kučan in Peter Jambrek

Nekdanji predsednik države Milan Kučan ne razkriva, koga bo obkrožil na volitvah čez teden dni. Simpatij do temeljnih stališč Levice ne skriva, a to še ne pomeni, da jo bo volil.

Nikakor pa ne skriva, da si ne želi tretje Janševe vlade. Pravi, da volivci ne smejo nasesti predvolilnim programom in politiki, ki temelji na laži, na tožarjenju v tujini, na vabljenju tujih politikov, ki nas poučujejo, da moramo za ohranitev slovenstva vzpostaviti avtokratsko vladavino …

Kučan bo še premislil, kdo je najbolj kompetenten za upravljanje države v smeri vrednot, zaradi katerih smo se odločili za svojo državo. "Zgolj nasprotovati nekomu je politično nezrelo. Treba je tudi vedeti, za kaj se zavzemaš in zakaj nekoga podpiraš," zatrjuje Kučan.

Jambrek se nagiba k Janši

Nekdanji disident SDS, oporečnik in novorevijaš Peter Jambrek priznava, da je odločitev, koga voliti, težka. Nagiba se k temu, da bi vendarle volil Janševo SDS, čeprav se je z njim pred leti sprl.

Veliki koaliciji ni naklonjen. "Če sta desnoliberalni opciji najbližji SDS in NSi in če sta levoliberalni opciji najbližji SMC in SD, bi bila tako velika koalicija katastrofalna," je prepričan.

Meni, da Slovenija leta 2018 potrebuje tako levo kot desno vlado. "Izhodišče je, da si moramo naliti čistega vina in si priznati, da je slovenska družba izkoriščevalska, presežno vrednost pa si prilašča in jo zapravlja država. Tudi najbolj pogolten kapitalist bo vsaj nekaj presežne vrednosti investiral nazaj v podjetje, država pa niti tega ne naredi. Takšno državo je treba ukiniti in spet bi se strinjal s kakim mladim socialistom, če bi me spomnil, da je to zahteval že Karl Marx," je dejal Jambrek.