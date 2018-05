Razlika je manjša, a SDS še vedno močno vodi

Če bi bile volitve jutri, bi 14,7 odstotka vprašanih volilo stranko SDS (prejšnji teden 15,5 odstotka), kaže raziskava javnega mnenja, ki jo je za Siol.net in Planet TV opravil Inštitut Mediana. Sledi Lista Marjana Šarca (LMŠ), ki je od prejšnjega tedna pridobila 1,2 odstotni točki. Tokrat bi jo volilo 9,8 odstotka vprašanih.

A glede na interval zaupanja bi SDS na volitvah zmagala tudi, če bi LMŠ dosegla zgornjo mejo (11,6 odstotka) in SDS spodnjo mejo (12,6 odstotka) podpore.

SD podpora upadla

Stranki SD na tretjem mestu se je podpora v primerjavi s prejšnjim tednom znižala za skoraj dve odstotni točki na 4,9 odstotka (prejšnji teden je imela 6,8 odstotka) in je skoraj izenačena s SMC, ki jo podpira 4,7 odstotka vprašanih.

NSi tokrat bolje od DeSUS, Bratuškove in SNS

Stranki SMC sledi Levica (štiriodstotna podpora), nato NSi s 3,8 odstotka, ki je v primerjavi prejšnjim tednom precej pridobila (takrat je imela 2,4-odstotno podporo). Sledijo DeSUS s 3,7 odstotka, Stranka Alenke Bratušek s 3,1 odstotno podporo in SNS, ki ima triodstotno podporo.

Nobeni novi stranki, razen LMŠ, ne kaže na preboj v državni zbor

Več kot enoodstotno podporo imajo stranke SLS – 1,9 odstotka, Andrej Čuš in Zeleni Slovenije – 1,2 odstotka, Listo novinarja Bojana Požaja bi volilo en odstotek vprašanih.

Kot prejšnji teden, tudi zdaj tokrat nobeni novi stranki - razen Listi Marjana Šarca, trenutno ne kaže, da bi se lahko prebila v državni zbor.

Zadnjih 15 strank ima skupaj manj kot osemodstotno podporo

Na volitvah nastopa 25 strank, 15 strank, ki imajo po tokratni raziskavi najmanjšo podporo, ima skupaj le 7,9-odstotno podporo.

Še vedno neznanka: 38 odstotkov vprašanih

Kot pri raziskavi prejšnji teden tudi tokrat okoli 38 odstotkov vprašanih še ne ve, katero stranko bi volili, ni želelo odgovoriti na vprašanje, ne bi volili nobene stranke ali pa bi oddali prazno glasovnico.

Na zadnjih volitvah se je zadnji dan odločilo deset odstotkov volivcev, pravi Janja Božič Marolt. Foto: Peter Giodani "Polovica volivcev se je odločila v zadnjem tednu"



Tudi tokrat poudarjamo, da gre za podatke o javnem mnenju, ki se nanašajo na vso volilno populacijo, ne samo na tiste, ki bodo šli na volišča. Ne gre torej za volilno napoved, to bomo na Siol.net objavili naslednjo sredo.



Napovedovanje, kdo se bo prebil v državni zbor ali katera stranka bo zasedla koliko poslanskih sedežev, tako ni mogoče, saj je slovensko volilno telo zelo fluidno, hkrati je velik del volivcev še neopredeljen, je že ob razsiakvi minuli teden povedala direktorica Mediane Janja Božič Marolt.



Naslednjo raziskavo bomo objavili v sredo, 30. 5., takrat bomo objavili volilno napoved oziroma raziskavo med tistimi, ki se bodo udeležili volitev. Na volilni dan, 3. 6., pa bomo ob 19.00 objavili rezultate vzporednih volitev z napovedjo razdelitve sedežev v državnem zboru.

Inštitut Mediana je anketo javnega mnenja za Siol.net in Planet TV opravil med 12. in 22. majem na vzorcu 1050 anketirancev. Populacija je po spolu, starosti, regiji in izobrazbi reprezentativna za Slovenijjo. Porazdelitve spremenljivk spol, starost, izobrazba, regija so z uteževanjem prilagojene populacijski strukturi. Anketiranci so odgovarjali na vprašanje "Če bi bile parlamentarne stranke jutri, za katero stranko bi najverjetneje volili?".