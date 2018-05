Janševa SDS močno vodi, drugouvrščeni Šarec ima skoraj pol manj podpore

Daleč največjo javnomnenjsko podporo ima stranka SDS Janez Janše, kaže raziskava agencije Mediana. Sledita ji Lista Marjana Šarca in SD Dejana Židana. SNS in Alenka Bratušek sta prehiteli NSi, koalicija Kanglerja in Primca ima nizko podporo. Kar četrtina volivcev še ne ve, koga bi obkrožila.

Največ anketiranih bi na volitvah volilo SDS Janeza Janše, na drugem mestu, s skoraj pol manj podpore, je LMŠ Marjana Šarca. Foto: Ana Kovač, Bojan Puhek

Največ vprašanih v raziskavi javnega mnenja, ki jo je za Siol.net in Planet TV opravila agencija Mediana, je na vprašanje, katero stranko bi volili, če bi bile volitve jutri, odgovorila, da SDS. Stranko Janeza Janše je izbralo 15,5 odstotka anketirancev.

Šarec ima skoraj pol manj podpore kot Janša

Za SDS, največjo opozicijsko stranko v tem sklicu parlamenta, se je z 8,6 odstotka uvrstila stranka kamniškega župana in kandidata na predsedniških volitvah Marjana Šarca Lista Marjana Šarca (LMŠ). Na tretjem mestu so Socialni demokrati (SD) Dejana Židana s 6,8 odstotka. Na četrtem mestu je s 4,8 odstotka Stranka modernega centra (SMC), ki jo vodi Miro Cerar, sledita Levica s 4,4 odstotka in DeSUS Karla Erjavca s štirimi odstotki.

SD, ki jo vodi Dejan Židan, je pristala na tretjem mestu s 6,8-odstotno podporo. Foto: Bojan Puhek

Bratuškovi in Jelinčiču kaže dobro, prehitela sta Tonina

S 3,1 odstotka se je na lestvici na sedmem mestu znašla Stranka Alenke Bratušek, za njo pa z 2,9 odstotka Slovenska nacionalna stranka (SNS), ki jo vodi nekdanji poslanec Zmago Jelinčič. Stranki Bratuškove in Jelinčiča sta v javnomnenjski raziskavi dobila višjo podporo kot Nova Slovenija (NSi), katere vodenje je aprila letos prevzel Matej Tonin. NSi je izbralo 2,4 odstotka vseh anketirancev. Za zdaj ne kaže, da bi se sprememba vodstva tej stranki obrestovala.

Zamenjava na vrhu NSi se stranki očitno ni obrestovala. V anketi sta jo prehiteli stranki Alenke Bratušek in SNS Zmaga Jelinčiča. Foto: Bojan Puhek

Nobeni novi stranki, razen LMŠ, ne kaže na preboj v državni zbor

Več kot enoodstotno podporo imajo še Slovenska ljudska stranka (SLS) – 1,7 odstotka, Reset – rešimo Slovenijo elite in tajkunov – 1,4 odstotka in Piratska stranka – 1,3 odstotka.

V drugem delu lestvice pa je več manjših bolj ali manj prepoznavnih strank. Andreja Čuša in Zelene Slovenije bi podprlo 0,6 odstotka anketirancev, Listo novinarja Bojana Požarja pol odstotka anketirancev, Združeno desnico, v katero sta se povezala Franc Kangler in Aleš Primc, pa 0,4 odstotka anketirancev.

Nobeni novi stranki, razen Liste Marjana Šarca, trenutno ne kaže, da bi se lahko prebila v državni zbor.

Zadnjih 15 strank ima skupaj le 7,5-odstotno podporo

Na volitvah nastopa 25 strank, 15 strank, ki imajo po tokratni raziskavi najmanjšo podporo, ima skupaj le 7,5-odstotno podporo.

Neznanka: 38 odstotkov vprašanih

Okoli 38 odstotkov vprašanih še ne ve, katero stranko bi volili, ni želelo odgovoriti na vprašanje, ne bi volili nobene stranke ali pa bi oddali prazno glasovnico.

Deset odstotokov volivcev se je na zadnjih volitvah odločilo zadnji dan, poudarja Janja Božič Marolt. Foto: STA

Gre za podatke o javnem mnenju, ki se nanašajo na vso volilno populacijo, ne samo na tiste, ki bodo šli na volišča, poudarja direktorica Mediane Janja Božič Marolt in dodaja, da ne gre za volilno napoved.

Napovedovanje, kdo se bo prebil v državni zbor ali katera stranka bo zasedla koliko poslanskih sedežev, tako ni mogoče, saj je slovensko volilno telo zelo fluidno, hkrati je velik del volivcev še neopredeljen, pravi prva dama Mediane.

SDS ima razmeroma trdno podporo in pri tej stranki je verjetnost, da jo bo volila velika večina tistih, ki jo danes podpirajo, največja. Med vsemi preostalimi strankami pa je še polovica podpornikov takšnih, ki si še lahko premislijo, poudarja.

Janja Božič Marolt poudarja, da se je na zadnjih državnozborskih volitvah kar polovica volivcev odločila v zadnjem tednu, v zadnjih treh dneh tretjina in zadnji dan celo deset odstotkov volivcev.

Inštitut Mediana je anketo javnega mnenja za Siol.net in Planet TV opravil med 9. in 15. majem na vzorcu 750 anketirancev. Porazdelitve spremenljivk spol, starost, izobrazba, regija so z uteževanjem prilagojene populacijski strukturi. Anketiranci so odgovarjali na vprašanje "Če bi bile parlamentarne stranke jutri, za katero stranko bi najverjetneje volili?".