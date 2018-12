Matoz: Zdaj je dvom še večji. Popovič se bo pritožil.

V poznih večernih urah je po večurni obravnavi volilna komisija zavrnila ugovora aktualnega župana Borisa Popoviča in tudi Aleša Bržana, ki ostaja zmagovalec županskih volitev.

Popovič ima zdaj možnost pritožbe na občinski svet na dan, ko bo ustanovna seja in se bo potrjevala nova sestava sveta.

"Pritožili se bomo," je bil ob klicu za Siol.net kratek Franci Matoz, Popovičev odvetnik.

Odločbo volilne komisije je prejel ob 0.30 in jo je za zdaj le na hitro prebral. "Z odločitvijo ne morem biti zadovoljen, čeprav sem s pritožbo dokazal, da so napake in da je bila upravičena zahteva za ponovno štejte vseh glasovnic," meni Matoz.

"Moje navedbe o napakah so se potrdile"

Med Popovičem in Alešem Bržanom je zdaj 17 glasov razlike. Foto: STA Koprska volilna komisija je morala zaradi pritožb opraviti štetje na enem od volišč, kjer se je nato pokazalo, da so se zmotili za deset glasov.

"Zatrjevali so, da se volilni odbori ne motijo in da ne moremo kar tako zahtevati ponovnega štetja. Moje navedbe o napakah so se potrdile - da je bila ena od teh napak kardinalna, ker deset glasov več napisati ali zgrešiti, ni kar tako. Zato je nerazumljivo, da se ne prešteje vseh glasovnic in se tako ovrže vse dvome. Zdaj je dvom samo še večji," je prepričan Matoz.

Popovič presenečen in jezen

Po odvetnikovih besedah je Popovič odločitev volilne komisije sprejel "presenečeno in z jezo, ker nekdo odloči drugače, kot bi bilo življenjsko in pravno logično".

"Če se je en odbor pri 452 glasovnicah zmotil za deset, potem lahko človek upravičeno meni, da so napake tudi drugje," še meni Matoz.

Foto: Ministrstvo za javno upravo

Nočna zmeda

Drugi krog volitev v Kopru v urah po zaprtju volišč ni kazal na tako dramatično nadaljevanje. V Bržanovem taboru so se že veselili, saj je imel več kot tisoč glasov prednosti, čestital mu je tudi Popovič, nato pa so se volilni izzidi spremenili. Zjutraj je spletna stran ministrstva za javno upravo kazala le še 12 glasov, po preštetju glasov po pošti pa je bila prednost Bržana sedem glasov.

Oba kandidata sta vložila ugovore, vendar jih je volilna komisija po sedemurnem zasedanju zavrnila. Na spletni strani ministrstva ima zdaj Bržan 17 glasov več kot Popovič. Prvi ima 13.921 glasov oziroma 50,03 odstotka, drugi pa 13.904 oziroma 49,97 odstotka.