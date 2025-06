Koprski policisti so na družbenem omrežju Facebook delili ljubek posnetek medvedjega mladiča, ki jih je obiskal med izobraževanjem na Kočevskem. Ob tem so se pošalili, da bo najbrž bolje, "če ne pride za njim še mama".

Kot je razvidno s posnetka, ki si ga lahko ogledate zgoraj, se je mali medved sprehodil po travniku, kjer so se policisti izobraževali, in stekel proti gozdu. Uporabniki družbenega omrežja Facebook so bili nad prikupnim mladičem navdušeni in mu zaželeli srečo na njegovi nadaljnji poti.

Ali je za njim prišla tudi njegova mama, ni znano. Mladiči običajno sicer z medvedko ostanejo eno leto in pol, nato pa se osamosvojijo.

Kako ravnati ob srečanju z medvedom



Medved se praviloma umakne človeku, neprijetno pa se lahko končajo srečanja z medvedko in mladiči, če sprehajalec medveda preseneti ter ta nima časa in prostora za umik ali če sprehajalčev pes razdraži medveda.



Da medveda ne bi presenetili, v gozdu opozarjajte nase, pse pa imejte na povodcu.



Če opazite medveda, se mu ne približujte in ga ne motite. Počasi se umaknite v smeri svojega prihoda in pustite medvedu dovolj prostora za nadaljevanje poti. Premikajte se počasi, brez hitrih gibov in brez kričanja, da se medved ne bi počutil ogroženega in se začel braniti.



V izjemnih primerih lahko medved izvede tako imenovani lažni napad, pri katerem pa ni fizičnega stika, ampak želi zgolj prestrašiti neželenega obiskovalca. Obstanite ali počasi lezite na tla z obrazom navzdol. Najverjetneje se bo medved ustavil tik pred vami brez fizičnega stika.



Medvedjemu brlogu se ne približujte in ne poskušajte vstopiti vanj.



Ostankov hrane ali drugih organskih odpadkov ne odlagajte v gozdu, v bližini planinskih koč, v bližini gozdnega roba ali v bližini naselij, ker to lahko privabi medveda. Odpadke odlagajte v medvedu nedostopne smetnjake. Zelo pomembno je, da medvedom preprečimo povezovanje hrane s prisotnostjo človeka, saj je to eden od glavnih vzrokov za pojavljanje konfliktov.