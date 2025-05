Ministrstvo za naravne vire in prostor je v ponedeljek izdalo sklep, v katerem je veljavnost dovoljenja za izvajanje odstrela 206 medvedov iz narave podaljšalo do 31. decembra 2026. Prvotni datum veljavnosti odvzema iz odločbe, ki je bila izdana pred tednom dni, javnosti pa so jo posredovale nevladne organizacije, je bil 1. julij 2026.

Sklep z novim datumom veljavnosti dovoljenja iz odločbe za nadzorovan odvzem iz narave, izdane 22. maja, je ministrstvo izdalo v ponedeljek. "Dovoljenje upravljavcem lovišč je bilo podaljšano do 31. decembra 2026. Vse druge določbe iz odločbe so ostale nespremenjene," so za STA danes povedali na ministrstvu.

Na njihovo pojasnilo, zakaj so podaljšali veljavnosti dovoljenja, STA še čaka.

Upoštevali so mnenja stroke

So pa na ministrstvu znova pojasnili, da so odstrel 206 medvedov predlagali na podlagi mnenja strokovnjakov iz Zavoda za gozdove Slovenije in zavoda za varstvo narave, ki so pri tem upoštevali podatke o številčnosti rjavega medveda iz študije iz leta 2025.

V dovoljenju je predviden odvzem medvedov časovno razdeljen na obdobje enega leta – v letošnjem letu je to 123 medvedov, v prihodnjem pa 83. V to število so po pojasnilih ministrstva vključeni tudi interventni odvzemi.

Nevladniki na nogah

V nevladnih organizacijah Alpe Adria Green (AAG) in Društvo za dobrobit živali AniMa na drugi strani pozivajo k ustavitvi izvajanja dovoljenja. "Gre za znanstveno neutemeljeno, trajnostno sporno in nevzdržno prakso, ki zavaja javnost in služi interesom, ki z ohranjanjem naravne dediščine nimajo nič skupnega," so pred dnevi zapisali pri AAG.

Zadnji genetski monitoring, ki temelji na 2.863 neinvazivno zbranih vzorcih, je pokazal, da je v Sloveniji konec leta 2023 živelo med 695 in 797 rjavih medvedov. Laboratorijske analize so sicer zaznale 656 različnih medvedov. Ocena spomladanske številčnosti za letos pa po statističnem preračunu glede na ugotovljeni interval med 880 in 1050 znaša 954, je zapisano v odločbi ministrstva.

V AAG pa opozarjajo, da bo po odstrelu ne glede na začetno oceno – 656 ali 954 – ostalo manj kot osemsto medvedov, kolikor jih ministrstvo ocenjuje kot t. i. vzdržno populacijo. "Odvzem 206 medvedov iz populacije 656 pomeni neposredno izgubo 31 odstotkov celotne populacije. Tudi če upoštevamo napihnjeno oceno modela, gre za 22 odstotkov populacije," so kritični v AGG.

Brez odstrela več medvedov in več konfliktov

Predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca je v sredo opozoril, da se z vsakim odlašanjem odstrela medvedov njihovo število povečuje, prav tako narašča število konfliktov z ljudmi. Povečanje števila medvedov obenem pomeni, da bi morali naslednje leto izdati dovoljenje za odstrel dvakratnega števila medvedov. V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pa so prepričani, da bi moralo biti dovoljenje izdano že jeseni.

Na ministrstvu sicer nameravajo do konca leta preučiti tudi alternativne možnosti upravljanja s populacijo, kot sta kemična kastracija in sterilizacija. S tem bi se dolgoročno izognili vedno večjemu število osebkov, ki jih bo treba letno odstreliti, pravijo. V okviru možnosti, ki jih omogočajo evropski projekti, načrtujejo tudi pripravo strokovne ekspertize o drugih mogočih načinih upravljanja s populacijo in izvedbo posebnega pilotnega projekta. V začetku prihodnjega leta bo ministrstvo obenem pripravilo novo strategijo upravljanja z medvedom.