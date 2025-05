Ministrstvo za naravne vire in prostor je v četrtek izdalo dovoljenje za odstrel 206 medvedov, ki bo potekal na celotnem območju juga države in se bo lahko izvajal do 1. julija 2026. Nevladne organizacije ob tem opozarjajo, da kvota za odstrel predstavlja med petino in tretjino celotne medvedje populacije.

Odstrel bo posegel predvsem v najmlajše osebke, saj glede na odločbo, ki sta jo javnosti posredovali organizaciji Alpe Adria Green (AAG) in Društvo za dobrobit živali AniMa, izhaja, da se 70 odstotkov dovoljenj za odstrel nanaša na medvede, lažje od sto kilogramov. To pomeni, da gre "v veliki meri za mlajše živali, vključno z letošnjimi mladiči", so v AAG zapisali v petkovem sporočilu za javnost.

Zadnji genetski monitoring, ki temelji na 2.863 neinvazivno zbranih vzorcih, je pokazal, da je v Sloveniji konec leta 2023 živelo med 695 in 797 rjavih medvedov. Laboratorijske analize so sicer zaznale 656 različnih medvedov. Ocena spomladanske številčnosti za letos pa po statističnem preračunu glede na ugotovljeni interval med 880 in 1.050 znaša 954, je zapisano v odločbi ministrstva.

Nevladne organizacije pozivajo, da se izvajanje dovoljenja ustavi

V AAG opozarjajo, da bo po odstrelu ne glede na začetno oceno – 656 ali 954 – ostalo manj kot 800 medvedov, kolikor jih ministrstvo ocenjuje kot t. i. vzdržno populacijo. "Odvzem 206 medvedov iz populacije 656 pomeni neposredno izgubo 31 odstotkov celotne populacije. Tudi če upoštevamo napihnjeno oceno modela, gre za 22 odstotkov populacije," so kritični v AGG.

"Ob tem že vemo, da je bila že v letu 2023 zabeležena smrtnost 264 medvedov (odstreljeni, povoženi, poginuli), kar jasno kaže, da je populacija že bila močno prizadeta," so medtem na družbenem omrežju Facebook opozorili v društvu Anima.

V AAG so prepričani, da odstrel 206 medvedov ni ukrep varstva narave. "Je znanstveno neutemeljena, trajnostno sporna in nevzdržna praksa, ki zavaja javnost in služi interesom, ki z ohranjanjem naravne dediščine nimajo nič skupnega," so zapisali.

Cilj: zmanjševanje oz. preprečevanje konfliktov

Ministrstvo za naravne vire in prostor je medtem v obrazložitvi odločbe za odstrel med drugim izpostavilo ravno ugodno stanje ohranjenosti populacije. Poleg tega so navedli, da "se območje razširjenosti medveda v Sloveniji ne zmanjšuje in se ob predvidenem odvzemu iz narave tudi v prihodnosti ne bo zmanjševalo. Prav tako zavod za gozdove (ZGS) v mnenju tudi navaja, da odvzem 206 osebkov iz populacije ne bo vplival na ugodno ohranitveno stanje, ker ne presega prirastka populacije," piše v odločbi.

"Odvzem iz narave je višji na območjih večjih gostot in/ali z večjo jakostjo konfliktov. Takšen odvzem iz narave je usmerjen v zmanjševanje oz. preprečevanje konfliktov," ministrstvo izpostavlja v obrazložitvi. Prepričani so, da bo z izvršenim odvzemom iz narave medvedov dosežen cilj zmanjšanja konfliktov.

Kot je pojasnilo ministrstvo, so za sofinanciranje nakupa varovalne opreme, ki bi pašne živali ubranila pred napadi velikih zveri, v zadnjih petih letih namenili več kot 56.500 evrov, medtem ko so v zadnjih desetih letih za izplačevanje škode, ki jo je povzročil medved na premoženju, izplačali letno povprečno 173 tisoč evrov.

Na ministrstvu ocenjujejo, da so ukrepi za dolgoročno preprečevanje konfliktov izjemno pomembni, a hkrati poudarjajo, da v primeru visoke lokalne gostote medveda niso učinkoviti. "V takih primerih je učinkovit in izvedljiv ukrep ustrezno načrtovan in izveden odvzem iz narave," so zapisali.

Glede dovoljenj za odstrel glede na masno razmerje – do 70 odstotkov odvzetih medvedov mase do sto kilogramov, 20 odstotkov mase od sto do 150 kilogramov in deset odstotkov nad 150 kilogramov – pa na ministrstvu v obrazložitvi pojasnjujejo, da ZGS v strokovnem mnenju navaja, da odstrel v določenem masnem razmerju omogoča stabilno starostno in spolno strukturo populacije.

Večina odvzema medvedov iz narave, 60 odstotkov, naj bi bila glede na odločbo sicer izvedena v jesenskem času.