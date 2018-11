Kdo je služil na račun volitev

Predčasne volitve so bile donosne za "hišne" tiskarne, oglaševalske in oblikovalske agencije ter svetovalna podjetja. Komu so zaupali v političnih strankah SDS, LMŠ, SD in SMC ter komu vse je pripadel delež več kot 2,5 milijona evrov vrednega kolača.

Slovenska demokratska stranka (SDS), ki je na predčasnih volitvah osvojila daleč največ poslanskih mandatov, a ji ni uspelo sestaviti vlade, je za volilno kampanjo porabila skoraj pol milijona evrov. To je daleč največ med vsemi parlamentarnimi strankami.

Več kot 300 tisoč evrov so za prepričevanje volivcev porabili v strankah nekdanje koalicije vlade Mira Cerarja - SD, SMC in DeSUS. Prav toliko tudi v Slovenski ljudski stranki (SLS), ki se ji kljub tako velikemu vložku ni uspelo prebiti v parlament.

Lista Marjana Šarca, aktualnega predsednika vlade, je za volilno kampanjo porabila precej manj denarja, zgolj nekaj več kot sto tisoč evrov.

To razkrivajo poročila o kampanjah, ki so jih politične stranke v skladu z zakonodajo javno objavile na straneh Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Koliko so porabili majhni

Levica je za volitve porabila dobrih 107 tisoč evrov, Stranka Alenke Bratušek skoraj 126 tisoč evrov, Nova Slovenija 195 tisoč evrov in SNS Zmaga Jelinčiča 69 tisoč evrov.

Več kot odstotek glasov in pravico do sofinanciranja iz državnega proračuna so dobile še stranke SLS (za kampanjo 323 tisoč evrov), Piratska stranka Slovenije (22 tisoč evrov), Dobra država (62 tisoč evrov) ter Andrej Čuš in Zeleni Slovenije (dobrih 31 tisoč evrov).

Med tistimi, ki so jim volivci namenili manj kot odstotek glasov, je treba omeniti še Listo novinarja Bojana Požarja. Za predčasne volitve je porabila več kot 26 tisoč evrov. Iz poročila o kampanji izhaja, da ima od tega še za deset tisoč evrov neporavnanih obveznosti. S tem je ena od redkih strank, ki ni poravnala računov.

Kdo je največ zaslužil

Iz poročil o kampanjah je razvidno, da so predčasne volitve največ posla prinesle podjetjem, ki ponujajo zunanje oglaševanje, kot so Europlakat, Linea Media in Amicus, pa tudi Pošti Slovenije, ki je v imenu strank razpošiljala politične letake oziroma propagandna sporočila.

Ali se je morda dogajalo prikrito financiranje političnih strank pred predčasnimi volitvami, bi pokazala šele podrobna analiza poslov teh podjetij z državnimi in zasebnimi družbami v obdobju kampanj.

V množici računov, ki so jih morale razkriti stranke, med večjimi prejemniki sredstev izstopajo tudi nekatera manj znana podjetja in samostojni podjetniki.

Na računskem sodišču so sicer že pripravili predlog za revizijo smotrnosti volilnih kampanj.

Analizirali smo poročila o kampanji štirih političnih strank, ki so na predčasnih volitvah osvojile največ poslanskih sedežev. Navedli smo izvajalce storitev in druge partnerje, ki so jim za delo v okviru kampanj izstavili najvišje račune.

SDS Za volilno kampanjo so porabili 450.686 evrov. Od tega so skoraj 72 tisoč evrov računov pokrili s pomočjo prispevkov članov in simpatizerjev. Ti so jim začeli denar množično nakazovati po izbruhu afere o spornem financiranju iz Republike Srbske, zaradi katere so morali v SDS Dijani Đuđić predčasno vrniti 150 tisoč evrov. Janez Janša Foto: Ana Kovač V SDS so večino denarja porabili za oglaševanje na plakatih oziroma oglasnih panojih in družbenih omrežjih Facebook ter tudi v izbranih medijih. Pri tem so se očitno osredotočali na lokalne medije in tiste, (ne)formalno povezane z največjo opozicijsko stranko. Časopisi, televizije in drugi mediji, ki jih pripadniki največje opozicijske stranke označujejo za "večinske medije", so dobili le drobtinice. Stroški plakatov: 154.477 evrov - Linea Media (52.200 evrov) - Amicus (31.600 evrov) - Artmania (17.900 evrov) - Europlakat (14.700 evrov) Stroški objav v medijih: 103.500 evrov - Goclick (28.700 evrov) - NovaTV24.si (6.500 evrov) - Radio Ognjišče (5.300 evrov) - Amicus SI (5.300 evrov) - VTV Velenje (4.750 evrov) - Novice, Slovenske Konjice (3.900 evrov) Stroški predvolilnih shodov: 38.802 evra Stroški oblikovanja, tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja materiala: 17.741 evrov - Panorama grafične dejavnosti, Peter Simončič, s. p. (11.500 evrov) Drugi stroški: 135.646 evrov - Pošta Slovenije (60.350 evrov) - Artmania (21.600 evrov) - EPPS (16.800 evrov) - Panorama grafične dejavnosti, Peter Simončič, s. p. (10.100 evrov)

LMŠ Za volilno kampanjo so porabili 106.050 evrov, od tega so vse stroške financirali z lastnimi sredstvi. Marjan Šarec Foto: STA Med večjimi računi, ki so jih razkrili, izstopajo računi tiskarne Enzo Grafika iz Domžal in podjetja Arriva Kam-Bus, od katerega so najeli predvolilni avtobus. Stranka je oglaševala tudi v številnih medijih, največ na vodilni komercialni televiziji. Stroški plakatov: 1.565 evrov Stroški objav v medijih: 56.723 evrov - Produkcija plus (9.800 evrov) Stroški predvolilnih shodov: 7.857 evrov Stroški oblikovanja, tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja materiala: 16.461 evrov - Enzo grafika (12.200 evrov) Drugi stroški: 21.923 evrov - Enzo grafika (9.800 evrov) - Arriva Kam-Bus (8.100 evrov)

SD Za volilno kampanjo so porabili 335.700 evrov. V SD so pomemben del pokrili s prispevki članov in simpatizerjev. Med tistimi, ki so prispevali več od povprečne bruto mesečne plače, so znana podjetnika Sandi Češko in Dušan Olaj ter nekdanji finančni minister Franc Križanič. Dejan Židan Foto: STA Za tiskarno so izbrali družbo Schwarz Print, ki spada med manjše na trgu, njeno lastništvo pa se izgubi na Britanskih Deviških otokih. V ozadju je v resnici razvpiti Boštjan Nagode, eden od največjih davčnih dolžnikov v državi, ki je uradno brez evra. Poročali smo, da sporne prenose premoženja na poštne nabiralnike in večmilijonska oškodovanja družb, ki jih je obvladoval Nagode, že več let preiskuje specializirano državno tožilstvo. V davčni oazi je nekaj časa skrival tudi lastništvo tovarne Tosama iz Domžal. Stroški plakatov: 94.652 evrov - Europlakat (53.300 evrov) - Schwarz Print (23.000 evrov) Stroški objav v medijih: 95.066 evrov - Fini oglasi (28.000 evrov) - Produkcija plus (16.500 evrov) - Infonet Media (5.400 evrov) Stroški predvolilnih shodov: 37.554 evrov Stroški oblikovanja, tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja materiala: 101.121 evrov - Pošta Slovenije (29 tisoč evrov) - Centavria (11.900 evrov) - Herkul, Žan Zdolšek, s. p. (11 tisoč evrov) - EVV Studio (7.300 evrov) Drugi stroški: 17.512 evrov