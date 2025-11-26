Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Sreda,
26. 11. 2025,
21.54

Sreda, 26. 11. 2025, 21.54

1 ura, 32 minut

Največji gurmani se rodijo v teh znakih horoskopa

večerja, romantika | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Zakaj se nekaterim ljudem oči zasvetijo že ob omembi hrane, medtem ko so drugi do kulinarike povsem ravnodušni? Po mnenju astrologov so največji ljubitelji dobre hrane in pijače rojeni v teh nebesnih znamenjih.

Bik

Biki so sinonim za gurmane. Imajo izpiljen občutek za vse zemeljske užitke, hrana pa je povsem na vrhu tega seznama. Oni ne jedo zato, da bi živeli, ampak živijo za to, da jedo. Obrok je zanje sveti obred, ki terja svoj čas, kakovostne sestavine in popolno prepuščanje vsem čutom. Njihova kuhinja je tempelj tradicije in obilja, v njej ure in ure pripravljajo jedi in pazijo na vsako podrobnost, da bi dosegli popolnost okusov. Nikoli ne jedo na hitro, stoje ali, bog ne daj, preskakujejo obrokov.

Rak

Za občutljive rake je hrana neločljivo povezana s čustvi, domom in varnostjo. So vladarji hrane, ki nas s svojimi okusi vrne v otroštvo ter nam da občutek topline in pripadnosti. Kuhanje za druge je njihov jezik ljubezni, zanje ni večjega zadovoljstva kot družina in prijatelji, zbrani okoli mize, ki se šibi pod domačimi dobrotami, pripravljenimi po babičinih receptih. V njihovi kuhinji ne nastaja le hrana, ampak spomini, in njihova hrana ne poteši le lakote, ampak dušo.

Lev

Levi obožujejo dramo in luksuz, kulinarika pa se jim zdi kot popolna scenografija. Hrana zanje ni le okus, ampak celotna izkušnja. Radi so opaženi v najnovejši Michelinovi restavraciji, kjer pijejo šampanjec in jedo jedi, katerih ime le stežka izgovorijo. Predstavitev je zanje skoraj tako pomembna kot okus – jedi morajo biti spektakularne in vredne objave na družbenih omrežjih. Čeprav uživajo v sadovih tujega dela, pa so tudi sami izvrstni kuharji, ki vedno želijo navdušiti svoje goste.

Tehtnica

Pristop tehtnic do hrane je prefinjen, osredotočajo se na estetiko in skladnost. So prave poznavalke umetnosti na krožniku, zanje je idealen obrok tisti, ki je popolnoma uravnotežen – tako v okusih kot vizualno. Cenijo prefinjene arome, elegantno predstavitev in harmonično ozračje. Hrup, gneča in umazane mize jim bodo pokvarili tudi najbolj okusno jed. Uživajo v degustacijskih menijih in spajanju vina s hrano ter vsak obrok spremenijo v prefinjeno doživetje.

Preverite svoj današnji horoskop.

moški, ženska
