Ti znaki horoskopa denar zapravljajo za neumnosti

Vsi imamo radi male užitke, kot so drobnarije za dom, modni dodatki ali hitra kava. Na prvi pogled se to zdijo nepomembni izdatki, ki pa lahko hitro prerastejo v navado, ki prazni denarnico. Za tri nebesna znamenja velja, da še posebej rada trošijo za drobnarije, ki jim prinesejo hipno zadovoljstvo.

Dvojčka

Dvojčki obožujejo raznolikost in se težko odpovejo drobnarijam, ki jim polepšajo dan. Vedno najdejo kaj zanimivega, pa naj gre za novo knjigo, modni dodatek ali dišečo svečo. Čeprav jih to v trenutku nakupa neizmerno razveseli, pozneje ugotovijo, da se takšni majhni stroški naberejo v velik znesek. A največja šibkost dvojčkov je ta, da pri financah le redko razmišljajo dolgoročno.

Lev

Levi uživajo v stvareh, zaradi katerih so posebni in ki izražajo njihov slog. Drobnarije, kot je kozmetika, ali druženje s prijatelji se jim ne zdijo luksuz, ampak način izražanja. Prepričani so, da si zaslužijo le najboljše, radi pa so velikodušni tudi do drugih. Želja, da bi bili videti odlično in da bi se tako tudi počutili, pogosto privede do nepotrebnih stroškov, mali nakupi pa izpraznijo tudi največjo denarnico.

Tehtnica

Tehtnice so zaljubljene v vse, kar je lepo, tudi drobnarije. Naj gre za dekoracijo za dom, kozmetiko ali kakšno modno malenkost, vedno najdejo kaj, kar si želijo dodati v svojo zbirko. Neprestano iskanje skladnosti in lepote jih pogosto privede do impulzivnih odločitev, in čeprav jim drobnarije prinesejo zadovoljstvo, se morajo na koncu soočiti z neprijetnimi finančnimi posledicami.