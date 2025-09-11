Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Četrtek,
11. 9. 2025,
14.53

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop strelec horoskop lev horoskop oven horoskop horoskop

Četrtek, 11. 9. 2025, 14.53

26 minut

Ti znaki horoskopa ne poslušajo nasvetov, raje se učijo na lastnih napakah

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
dekle, ženska | Foto Pexels

Foto: Pexels

Mnogi ljudje se v kočljivih položajih zanesejo na tuje izkušnje in ne ponavljajo napak drugih, nekateri pa morajo vse izkusiti na lastni koži. Priporočilom ljudi, ki jih obkrožajo, najredkeje prisluhnejo pripadniki teh treh nebesnih znamenj.

Oven

Ovni so znani po svoji impulzivnosti in želji, da bi v vsem bili prvi. Ko jim kdo da nasvet, ga sicer slišijo, a le redko upoštevajo, ker želijo na lastne oči videti, kam jih bo odpeljalo življenje. Šele ko občutijo posledice svojega ravnanja, so pripravljeni priznati, da bi bilo morda bolje, če ne bi ignorirali opozoril.

Lev

Levi hočejo biti vodje lastnega življenja in težko sprejmejo tuje mnenje, še posebej, če ne prihaja iz kroga njihovih najbližjih. Zanašajo se na svojo intuicijo in prepričanost vase, tudi ko jih to privede do napačnih odločitev. Čeprav so padci včasih boleči, pa vsak neuspeh razumejo kot lekcijo, ki jih bo okrepila.

Strelec

Strelci radi tvegajo, nasveti drugih pa se jim zdijo kot omejevanje njihove svobode. Vedno se raje odločijo za lastno izkušnjo, tudi če se ta izkaže za napako. Šele ko nekaj sami doživijo, so pripravljeni priznati, da bi bilo morda bolje poslušati nasvete, a še vedno verjamejo, da se največ naučijo na lastnih napakah.

Preverite svoj dnevni horoskop.

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop strelec horoskop lev horoskop oven horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.