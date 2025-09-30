Nebesna znamenja, ki znajo vsem pokvariti dan

Nekateri ljudje so še posebej nadarjeni za to, da v prostor s seboj prinesejo pesimizem in zlovoljnost. Še posebej za tri znake horoskopa velja, da se ves čas osredotočajo na težave, kritizirajo in pretirano analizirajo vse okoli sebe ter s tem pokvarijo razpoloženje vsakomur, ki ga srečajo.

Kozorog

Kozorogi so znani po svoji resnosti in disciplini, a ti lastnosti včasih prerasteta v pretiran pesimizem. Ko jim stvari ne gredo po načrtih, začnejo poudarjati negativne plati situacije in od tega jih je skorajda nemogoče odvrniti. Njihov realistični odnos do sveta se pogosto sprevrže v temačnost, ki zajame vse okoli njih.

Škorpijon

Škorpijoni so intenzivni in strastni, a ta intenzivnost lahko prestopi tudi na temno stran. Ko so nezadovoljni, postanejo zajedljivi in ironični, njihova negativnost pa lahko postane prevladujoče razpoloženje v družbi. Namesto da bi se prepustili toku, se ves čas vračajo k težavam, jih premlevajo in kvarijo atmosfero.

Devica

Device rade vse podrobno analizirajo in neredko tudi kritizirajo, kar neredko preraste v neprestano izpostavljanje napak. Čeprav to običajno počnejo iz povsem pragmatičnih razlogov – da bi nekaj izboljšale –, pa njihovo neprestano pritoževanje in iskanje napak vsakogar v njihovi družbi precej izčrpa.