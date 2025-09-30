Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Torek,
30. 9. 2025,
18.29

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop devica horoskop škorpijon horoskop kozorog horoskop horoskop

Torek, 30. 9. 2025, 18.29

1 ura, 34 minut

Nebesna znamenja, ki znajo vsem pokvariti dan

moški, ženska | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje so še posebej nadarjeni za to, da v prostor s seboj prinesejo pesimizem in zlovoljnost. Še posebej za tri znake horoskopa velja, da se ves čas osredotočajo na težave, kritizirajo in pretirano analizirajo vse okoli sebe ter s tem pokvarijo razpoloženje vsakomur, ki ga srečajo.

Kozorog

Kozorogi so znani po svoji resnosti in disciplini, a ti lastnosti včasih prerasteta v pretiran pesimizem. Ko jim stvari ne gredo po načrtih, začnejo poudarjati negativne plati situacije in od tega jih je skorajda nemogoče odvrniti. Njihov realistični odnos do sveta se pogosto sprevrže v temačnost, ki zajame vse okoli njih.

Škorpijon

Škorpijoni so intenzivni in strastni, a ta intenzivnost lahko prestopi tudi na temno stran. Ko so nezadovoljni, postanejo zajedljivi in ironični, njihova negativnost pa lahko postane prevladujoče razpoloženje v družbi. Namesto da bi se prepustili toku, se ves čas vračajo k težavam, jih premlevajo in kvarijo atmosfero.

Devica

Device rade vse podrobno analizirajo in neredko tudi kritizirajo, kar neredko preraste v neprestano izpostavljanje napak. Čeprav to običajno počnejo iz povsem pragmatičnih razlogov – da bi nekaj izboljšale –, pa njihovo neprestano pritoževanje in iskanje napak vsakogar v njihovi družbi precej izčrpa.

Preverite svoj današnji horoskop.

