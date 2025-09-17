Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Sreda,
17. 9. 2025,
15.13

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop tehtnica horoskop lev horoskop dvojčka horoskop horoskop

Sreda, 17. 9. 2025, 15.13

1 ura, 29 minut

Ženske, rojene v teh znakih, osvajajo na prvi pogled

ženska, dekle | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekatere ženske imajo prirojeno privlačnost, ki nemudoma pusti močan vtis. Njihov šarm ni niti zaigran niti strateški, ampak gre za spontano energijo, ki osvaja vse okoli njih. Po takšni privlačnosti so še posebej znane pripadnice treh nebesnih znamenj.

Tehtnica

Ženske, rojene v znaku tehtnice, izžarevajo eleganco in prefinjenost, ki jo vsi nemudoma opazijo. Njihova karizma izvira iz ravnovesja med šarmom in toplino, zato se v njihovi družbi vsi dobro počutijo. Ob tem imajo tudi prirojen občutek za estetiko, zato vsakogar osvojijo, ne da bi se za to posebej trudile.

Lev

Levinje so rojene za to, da so vedno v središču pozornosti, njihov šarm pa izvira iz samozavesti, ki jo vedno prenesejo tudi na druge. Njihova prisotnost je tako močna, da se občuti, toplina pa ljudi k njim priteguje kot magnet. Zaradi kombinacije energije in vedrine, ki jo imajo, so nepozabne že na prvi pogled.

Dvojčka

Ženske, rojene v znamenju dvojčkov, šarmirajo s svojo duhovitostjo in komunikativnostjo. S svojo energijo hitro ustvarijo občutek bližine z vsakomer, ljudje pa se v njihovi družbi sprostijo in zabavajo. Ker imajo prirojeno radovednost in so vedno pripravljene na pogovor, na vse naredijo vtis, ki ga ni lahko pozabiti.

Preverite svoj današnji horoskop.

nespretnost
ženska, dekle
ženska, dekle, poletje
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop tehtnica horoskop lev horoskop dvojčka horoskop horoskop
