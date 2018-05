"Slovenski politiki se ne zavedajo, da tekmujejo s Kim Kardashian"

Če bi izbrali daleč najbolj klišejske slogane iz zgodovine dozdajšnjih političnih kampanj v Sloveniji in jih naključno razdelili med politične stranke, bi bili rezultati precej identični današnjim, je prepričan marketinški guru Aljoša Bagola. Izvršni kreativni direktor Pristopa večino tokratnih predvolilnih sloganov ocenjuje kot nedomiselne, težko zapomljive in v prvi vrsti dekorativne vsebine, s katerimi bodo politiki težko mobilizirali svoje privržence oziroma občinstva.

Kot poudarja izvršni kreativni direktor oglaševalske agencije Pristop Aljoša Bagola, je sodobna politika podvržena novim pravilom, ki morajo zagotavljati učinek vznemirljivosti oziroma prepirljivosti. "Temu morajo slediti tudi posamezna orodja oziroma predstavitve političnih stališč v obliki predvolilnih sloganov in plakatov," pojasnjuje Bagola.

Pri SDS niso ključni slogani, ampak vsebina, ki jo podnaslavljajo

Kot pripoveduje strokovnjak za marketing, morajo novodobni politiki nastopati kot blagovne znamke, ki svoja stališča in vizije sporočajo, še preden dejansko spregovorijo. Tovrstnim trendom po njegovih besedah sledijo v SDS, v kateri na junijskih volitvah stavijo na slogane, in sicer Zate, ki je vezan na akcijo programa strokovnega sveta stranke, Slovenija v srcu, ki je nastal ob evropskih volitvah leta 2014, in Živela Slovenija!, ki je hkrati ime strankine volilne himne.

Ključen vidik v aktualni kampanji SDS po besedah Bagole sicer niso slogani, ampak vsebina, ki jo podnaslavljajo: "Kot vidimo, so v SDS zelo radikalizirali svoj položaj. V smislu odmika od centra, ki postal dolgočasen, je to zelo pragmatično, saj v že tako razklano politično razpravo vnaša veliko prepirljivosti in konflikta."

Predsednik SDS Janez Janša po besedah Aljoše Bagole ni izjemno uspešen le pri pisanju sloganov, ampak tudi pri ustvarjanju medijskih fenomenov. Foto: STA

Janša zna ustvarjati medijske fenomene, ki pritegnejo vso pozornost

Kot pojasnjuje marketinški guru, v SDS zelo konkretno govorijo o zaustavitvi migrantov. Svoja stališča pri tem s skorajda prodajno strategijo podkrepijo z navedbo stroškov oskrbe posameznega migranta, hkrati pa na zelo jasen način predstavljajo tudi domovinska stališča.

Poleg tega predsednik SDS Janez Janša po besedah Bagole že vrsto let dokazuje, da ni le izredno sposoben pisec sloganov, ampak da zna ustvarjati tudi medijske fenomene, kot so recimo famozne Murgle in strici iz ozadja, ki pritegnejo popolnoma vso pozornost. "Janša zna to dobro zapakirati in usmeriti pozornost v segmente, ki jih hoče aktivirati, vse to pa počne zelo učinkovito," ocenjuje Bagola.

Po njegovih besedah je to pomembno, ker politiki ne tekmujejo zgolj drug z drugim, ampak tudi z vsemi drugimi sporočili v vsem medijskem okolju: "Slovenski politiki tekmujejo z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, z zvezdnico Kim Kardashian, skratka z vsem, kar je zunaj. Trump je na primer politik, ki zna ustvarjati slogane za vsak dan, z njimi pa prebije ves hrup trenutnega sveta, ki je sicer zelo intenziven."

Kot poudarja Bagola, bi morali v NSi volivce prepričevati s sloganom, ki pristaja že uveljavljeni politični stranki. Foto: Bojan Puhek

V uveljavljeni stranki bi že morali dajati vtis, da mislijo resno

Izvršni kreativni direktor Pristopa predvolilne slogane večine političnih strank ocenjuje negativno. Meni, da se stranke pri tem ne odločajo za profesionalno pomoč, predvolilni slogani pa zato delujejo kot neprepričljivi rezultati internega pisarniškega zbiranja idej.

Kot primer izpostavlja slogan Misli resno, s katerim volivce prepričujejo v NSi. "Ta slogan lahko uporabiš, ko ustanoviš novo stranko. V tem primeru je smiselno, da poveš, da misliš resno, medtem ko bi NSi kot etablirana politična stranka že morala dati vtis, da misli resno. Tu so v stranki zgrešili bistvo oziroma tisto, kar bi morali povedati," je prepričan Bagola.

Kritičen je tudi do slogana Bolje za vse, s katerim se pred volitvami predstavlja SMC: "Ta slogan nima smisla. Osnovno marketinško pravilo pravi, če hočeš biti za vse, si na koncu za vsakogar nič. V tem konkretnem primeru gre za stališče, ki je dolgočasno v nekem neposrednem prevodu, ki ga ustvarijo ljudje, ko se srečajo s takšnim sporočilom."

Slovenski politiki se po besedah Bagole ne zavedajo, da za pozornost ne tekmujejo le drug z drugim, pač pa tudi z drugimi akterji medijskega prostora. Na fotografiji starleta Kim Kardashian. Foto: Reuters

Slovenski politiki so vajeni, da se kamere prižgejo takoj, ko spregovorijo

Podobno strokovnjak za marketing ocenjuje tudi slogan Izvirni. Odločni., na katerega stavijo v Stranki Alenke Bratušek. Ob tem ne opozarja samo na nepoznavanje sodobnih medijskih praks in trženjskih okolij, temveč tudi na ujetost slovenske politike v večno ukvarjanje same s seboj.

Kot razlaga Bagola, bi dober predvolilni slogan morala oblikovati zapomljivost in ne navadnost: "Vsak slogan mora nekaj pomeniti, hkrati pa mora v glavi povzročiti konflikt, da človek začne razmišljati o tem. Tukaj pa gre za kozmetično opremo že tako precej nezanimivih vsebin."

"Hkrati so slovenski politiki, kar zadeva nenehno pozornost medijev, zelo razvajeni. Takoj, ko spregovorijo, so vajeni, da se prižgejo kamere in žarometi, ta razvada pa se odraža tudi v kakovosti njihovih političnih kampanj," poudarja Bagola.

Predvolilni slogani ne bi smeli več zrcaliti programov

Med nedomiselne, dekorativne in težko zapomljive predvolilne slogane izvršni kreativni direktor Pristopa uvršča tudi tiste, ki nosijo identična imena kot programi posameznih političnih strank. "Slogani danes ne zrcalijo več programov, ampak v nekem hipnem učinku zagotovijo, da ljudje razumejo, kaj blagovna znamka želi povedati," pojasnjuje Bagola.

Za takšno potezo so se odločili v SD, kjer volivcem ponujajo Samozavestno Slovenijo, v Levici, kjer stavijo na slogan Blaginja za vse, ne le za peščico, in v Listi Marjana Šarca (LMŠ) z geslom Človek – skupnost – država. Na drugi strani v DeSUS stavijo na že uveljavljena slogana Za vse generacije in Vrnimo ljudem dostojanstvo.

Po besedah Bagole se tovrstna konsistentnost v določenih primerih lahko izkaže za dobro strategijo. "Skozi leta lahko ciljni skupini na ta način privzgojiš trajnost in zaupanje v svojo blagovno znamko, moraš pa seveda ob tem upoštevati vse dejavnike sodobnega sveta, ki zahteva hipnost, drznost ter položaj, ki je osvežujoč, zanimiv in ki zagotavlja občinstvo," je prepričan Bagola.

Ameriški predsednik Trump je po besedah Bagole politik, ki zna ustvarjati slogane za vsak dan in s katerimi uspešno prebije hrup sicer zelo intenzivnega trenutnega sveta. Foto: Reuters

"Radikalizacija sodobne politike je nevarna"

Kot pripoveduje strokovnjak za marketing, je klasična pripadnost politični stranki v zadnjih letih splahnela oziroma skoraj ni več vidna: "Trump je v svoji predvolilni kampanji želel ustvariti občinstvo. Stranka zanj v tem smislu ni bila pomembna, pač pa so bili pomembni ratingi in principi resničnostnega šova. To omogoča izstopanje posameznih kandidatov, ki najbolj zabavajo občinstvo."

Politični programi po njegovih besedah danes vse bolj stopajo v ozadje, tradicionalna politika, ki je temeljila na sposobnosti dogovora oziroma konsenza, pa vse bolj oddaljuje od centra.

"To nas je pripeljalo do tako imenovanega fenomena volilnega mučeništva, kjer se volivci raje ukvarjajo z vznemirljivostjo volilnih kampanj in soočenj kot pa s kakovostno vsebino, ki bi jim v prihodnosti lahko izboljšala demokracijo ali življenje na splošno," poudarja izvršni kreativni direktor Pristopa, ki dodaja, da je "radikalizacija sodobne politike nevarna oziroma problematična".