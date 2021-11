A. Bagola: Včasih sva lezla drug po drugem, zdaj hribolaziva

Igralka Iva Kranjc Bagola ter komunikolog in svetovalec na področju kreativnosti Aljoša Bagola sta srečno poročena že 11 let. O tem, kako ohraniti srečo v zakonu, sta spregovorila v oddaji Dobro jutro na Planet TV.

Aljoša Bagola, slovenski kreativni direktor desetletja in avtor uspešnice Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke, je predstavil novo knjigo Srečo, prosim. V njej se zakoplje v raziskovanje nadvse izmuzljive in težko dosegljive sreče. "Sreča je destilat sodobnega časa, v katerem smo si srečo zadali kot še eno obveznost, in če je na koncu dneva ni, se na silo upodobimo biti srečni, da dobimo dovolj potrditev z všečki. Oprtanje sreče kot bremena ni pravi recept zanjo, to mora biti posledica talentov, ki si jih pustimo uresničevati."

Kdaj sta zakonca najbolj srečna? "Najbolj srečna sva takrat, ko smo vsi trije, še hčerka Sofija, v harmoniji. Sreča je pot in partnerski pogled na srečo zahteva drugačen pogled. Ni samoumevno, da se nenehno razumeš in si nenehno srečen."

"Biokemična reakcija v možganih, ki ji rečemo zaljubljenost, ima omejen rok trajanja. V razmerje je treba vlagati in se znati tudi dobro prepirati. Ker nikoli ni samo lepo."

