V Celju četrti strokovni sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije ter kmetijskega repromateriala Agritech

Strokovni sejem Agritech, ki se odvija na vsaki dve leti, je letos potekal od 1. do 4. februarja na Celjskem sejmu. Namenjen je predvsem tistim, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo s kmetijstvom oziroma gozdarstvom. Sejem je obiskala tudi ekipa oddaje Jutro na Planetu.

Na sejmu je pestra ponudba tehnološko napredne kmetijske (traktorji, plugi, trosilci, škropilnice, kosilnice, obračalniki …) in gozdarske (cepilniki drv, motorne žage, gozdarski vitli, prikolice, dvigala, zaščitna oprema …) mehanizacije ter široka paleta nabora za kmetovalce, gozdarje, sadjarje ter vinogradnike, kot so semena, gnojila, škropiva, zaščitna sredstva in drugo ... Več o sejmu izveste tudi v zgornjem videu iz oddaje Jutro na Planetu.

