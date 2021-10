Tega o novopečenem fatalnem moškem gotovo niste vedeli #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu si lahko vsako soboto ob 18.30 ogledate oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar. Tokrat smo v njej lahko bolje spoznali novopečenega fatalnega moškega Aljošo Bagolo. Poizvedeli smo, kako se znajde v kuhinji, kako domač je s čiščenjem in pospravljanjem ter kakšen je v vlogi očeta in moža.

Aljoša Bagola je leto 2021 zaznamoval kot največkrat nagrajeni kreativni direktor in avtor, poleg tega pa je osvojil tudi naziv fatalnega moškega. V prostem času pa gre za povsem običajnega posameznika, ki rad počne običajne stvari. "V prostem času sprehajam kužka, pripravljam kosila, igram klavir in sem predvsem najraje s svojo družino," je dejal Aljoša.

Fatalni moški pa je fatalen tudi v kuhinji. Gospodinjska opravila mu prav gotovo niso tuja. "Jaz zelo rad čistim. Rad imam namreč urejeno. Sicer za kreativce velja, da imajo radi kreativni kaos. Tega imam jaz samo v pričeski, v glavi in okrog sebe pa imam rad red," je še razkril.

Aljoša pa se ne trudi biti fatalen v vlogi očeta in moža. Predvsem poskuša biti prizemljen. "To pomeni, da razumeš svoje dolžnosti in da od njih ne bežiš," je pojasnil, dodal pa še: "Zavedati se moraš svojih odgovornosti, predvsem pa se moraš naučiti odraslo postavljati meje."

V oddaji je Aljoša o sebi razkril tudi, da takrat, ko ne predava, prebira ali piše, proste minute najraje preživlja v miru in tišini, saj le tako ostaja v stiku s svojim notranjim, resničnim jazom. V svojem življenju si za največjo zmago šteje to, da ima ženo, ki jo lahko ljubi, in hčerko, ki jo lahko vzgaja. Več v zgornjem videu.

