Preverite, kakšne so modne smernice te jeseni #video

V oddaji Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar in ki jo na Planetu ujamete vsako soboto ob 18.30, smo se pozanimali, kakšni so modni trendi te jeseni. Modne informacije in koristne nasvete smo poiskali pri vplivnici v svetu mode, Tjaši Kokalj.

Jesen je že krepko potrkala na vrata, s seboj pa prinaša tudi nove modne trende. V oddaji smo v okviru jesenskih modnih smernic spregovorili z legendarno slovensko manekenko Nino Gazibara, obiskali pa tudi modno vplivnico Tjašo Kokalj, ki nas je opremila z vsemi ključnimi napotki za podobo po zadnjih modnih smernicah.

Tudi to jesen velja pravilo: "Manj je več." Jesen, ki je pogosto ovita v sivino, tokrat dopolnjujejo rumena kot barva sonca, izstopajoča zelena in pa umirjeni bež odtenki. Tjaša Kokalj zatrjuje, da ostajajo še vedno moderne klasične kombinacije bež in tople rjave barve v odtenku viskija s črnino. "Še vedno bodo v ospredju tudi pletenine na tisoč in en način," še dodaja modna vplivnica.

Za popolno vsakdanjo podobo pa ne smete pozabiti na ustrezno obutev in modne dodatke, ki lahko vaš videz povzdignejo na povsem drugo raven. Jesenske modne smernice narekujejo robustno obutev, natančneje gre za stil oxfordk s platformo, kar zadeva modne dodatke, pa je pomembno, da izstopajo. "Po velikosti, barvi ali po drugačnosti materiala," dodaja Kokaljeva.

