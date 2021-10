Vražja dama priznala: Všeč so mi mlajši moški #video

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, ki ga lahko na Planetu ujamete vsako soboto ob 20.45, smo v prvi epizodi dobili vpogled v življenja vseh šestih vražjih dam in bili priča marsikateremu zanimivemu razkritju.

Šest samostojnih, temperamentnih in prepoznavnih Slovenk (Andreje Medvedič, Carmen Osovnikar, Gordane Grandošek Whiddon, Nike Čukur, Pike Zrim in Špele Kastelic) bo v oddaji The Real Housewives Slovenija: Vražje dame gledalcem pustilo pokukati v njihova življenja, ki so vse prej kot običajna. O njih bomo izvedeli marsikatero zanimivost.

V prvi oddaji je verjetno marsikoga presenetilo odkrito priznanje Andreje Medvedič, lastnice prvega modernega wellnessa z orientalskim pridihom v Sloveniji, ki je povedala, da jo s še eno vražjo damo in dolgoletno prijateljico Špelo Kastelic druži tudi to, da so jima všeč mlajši moški. Več v zgornjem videu.

Andreja Medvedič je sicer od ločitve od partnerja samska in poudarja, da bi se težko odločila za novo partnerstvo, vprašanje pa je tudi, ali bi se potencialni nov partner strinjal z odnosom, ki ga ima z nekdanjim možem, s katerim ima sina Nea. Kot sinov oče je namreč Andrejin nekdanji mož še vedno zelo vpet v njeno življenje, je pa tudi tisti, ki čuva Andrejinega psa Mika, kadar zanj potrebuje varstvo.

The Real Housewives Slovenija: Vražje dame so na Planetu vsako v soboto ob 20.45.

