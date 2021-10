Od ekskluzivnih zabav, glamurja do kamer v spalnici #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Real Housewives Slovenija: Vražje dame

Jutro na Planetu je nov jutranji program, s katerim se lahko prebujate vsak delavnik ob 7.25 na Planetu. Za sprostitev ob koncu tedna pa bodo poskrbele dame v novem šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame od 2. oktobra naprej na Planetu!

V oddaji Jutro na Planetu smo gostili prav posebne dame, Vražje dame. Producentka šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame nam je zaupala, da bomo videli glamur, kot ga večina ni vajena. Pokukali bomo na ekskluzivne zabave in modne piste, producentka pa nam obljublja tudi veliko zabave, tako za ženske kot tudi moške. Gostili pa smo Štajerko Carmen Osovnikar, ki pravi, da je kamere spustila tudi v spalnico.

Carmen se mogoče res ne znajde za štedilnikom, zato pa toliko bolj vrti kuhalnico v šovu Ljubljančanka Pika Zrim. Mama in babica namreč ceni dobro in domačo kuhinjo, še bolj pa dragoceni čas z družino. Tudi Pika je gostovala v jutranjem programu in izpostavila starejšo generacijo, ki ji je svetovala, da naj se ne boji biti drugačna, bolj mladostna. Kakšen modni nasvet je podala v oddaji, si oglejte v spodnjem posnetku.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu vsak delavnik ob 7.25 na Planetu, šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame pa ob sobotah ob 20.45 na Planetu. Bodite z nami!

