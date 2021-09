Nedelje z Jamesom Bondom

Ob nedeljah nas bo torej v svojo družbo povabil najbolj znan tajni agent vseh časov, James Bond. Ciklus filmov agenta 007 se v nedeljo ob 19. uri začne s filmom Dr. No, v katerem je zaigral takrat manj znani škotski igralec Sean Connery. Film ga je izstrelil med zvezdnike svetovnega kova, v filmu pa je veliko pozornosti vzbudila tudi Ursula Andress.

V nedeljo ob 21.15 bo na sporedu še film Vse in še svet (The World is Not Enough), v katerem je zaigral Pierce Brosnan. Ta tokrat od agentke M dobi nevarno nalogo, da mora paziti na hčer ubitega naftnega mogotca Roberta Kinga Elektro (Sophie Marceau), ki je po očetu podedovala njegovo bogastvo in ji zdaj strežejo po življenju. Izkaže se, da je Elektrinega očeta ubil razvpiti terorist in kruti anarhist Renard (Robert Carlyle). Ta želi nadzirati dobavo nafte po svetu in je še posebej nevaren, saj nima česa izgubiti. Počasi umira zaradi krogle, ki se mu je zagozdila v glavi in zaradi katere ne čuti bolečine.

Naslednje štiri nedelje v oktobru se bodo zvrstili še filmi Iz Rusije z ljubeznijo (From Russia With Love), Umri kdaj drugič (Die Another Day), Goldfinger, Casino Royale, prvi film iz serije z Danielom Craigom, Operacija Grom (Thunderball), Kvantum sočutja (Quantum of Solace), Samo dvakrat se živi (You Only Live Twice) in Skyfall, s filmi z Jamesom Bondom pa se bomo družili tudi v novembru.

