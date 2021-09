Godler razkril, kdo je najbolje oblečen moški na Zemlji #video

Jure Godler, ki je v teh dneh izdal svoj drugi roman z naslovom Vohun, ki me je okužil, je v svojem življenju preizkusil veliko število avtomobilov. Večinoma športnih dvosedov, kabrioletov in drugih bliskovitih konjičkov na štirih kolesih. "Od vseh, ki sem jih preizkusil, sem spoznal, da mi bolj odgovarjajo malo večje limuzine, ki pa imajo še vedno športni karakter," je povedal Jure in kot primer pokazal na svojega jaguarja. Dodal, da so avtomobili njegov hobi in da je to zanj ob natrpanem urniku, v katerem veliko časa preživi za računalnikom, odličen način za sprostitev.

Jure, ki je med drugim tudi velik ljubitelj angleške mode, je v tokratnem pogovoru razkril še, kdo je po njegovem mnenju najbolje oblečen moški na Zemlji. Odgovor, ki vas bo morda presenetil, najdete v zgornjem videoprispevku.

