Tako gibčni so tekmovalci najbolj športne preizkušnje #video

V prvi oddaji nove sezone Planet Vau smo pobližje spoznali tekmovalce rdeče ekipe oddaje Exatlon. Le še en teden nas loči od premiere šova. S tekmovalci se je družila novinarka Ana Raščan, ki je preverila tudi, kako gibčni so.

"Špage", stoje in takšne in drugačne športne vragolije. Tako je to, ko damo na kup osem ekstremnih športnih navdušencev. Temu smo bili priča ob uradni predstavitvi oddaje Exatlon in njenih tekmovalcev, tik preden so odleteli v Dominikansko republiko, kjer se bodo potegovali za 50 tisoč evrov nagrade. Kdo bo imel moč, taktiko, spretnost in bo prišel najdlje? Septembra na Planetu.

