To je modra ekipa izzivalcev Exatlona

Rdečo ekipo revolucionarne oddaje Exatlon sestavljajo znani obrazi in uveljavljeni športniki, v Dominikanski republiki pa se jim bo pridružila tudi modra ekipa izzivalcev. Ekipi se bosta med seboj pomerili na izjemno težkih poligonih in tekmovali tako za določene ugodnosti kot za skupno in individualno zmago. Na koncu tekmovanja Exatlon bosta namreč zmagovalca dva – najboljša tekmovalka in najboljši tekmovalec, ki bosta poleg zmagovalcev prve slovenske preizkušnje Exatlon prejela tudi vsak po 50 tisoč evrov. Športne preizkušnje bo s svojim nezgrešljivim komentarjem spremljal voditelj Miran Ališič, medtem ko bo utrip med tekmovalci in tekmovalkami v netekmovalnem delu preverjala Tina Gaber.

Luka Turk

35 let

Radovljica

Sedemkratni svetovni prvak v ledenem plavanju

Alja Šlebnik

20 let

Radlje ob Dravi

Študentka laboratorijske biomedicine in plavalka

Alen Lamper

20 let

Celje

Državni prvak v teku na deset kilometrov in na tri kilometre z zaprekami

Eva Peternelj

26 let

Koper

osebna trenerka in spletna vplivnica

Nik Korošec

29 let

Ljubljana

vodja lokala in nekdanji košarkar

Katarina Jerše

42 let

Ljubljana

profesorica športne vzgoje

Gregor Divjak

29 let

Sevnica

trener športne gimnastike

Sanja Novak

31 let

Murska Sobota

vsestranska športnica

