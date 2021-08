Z Exatlonom se vrača Miran Ališič

Septembra na Planet prihaja najbolj razburljiva televizijska športna preizkušnja Exatlon, ki bo pred neverjetne športne izzive, kakršnih pri nas še nismo videli, postavil najpogumnejše ter fizično najbolje pripravljene tekmovalce in tekmovalke, ki bodo na zahtevnih poligonih dokazovali, da smo Slovenci in Slovenke resnično predani športu.

Miran Ališič Foto: Planet TV

Najtežjo športno preizkušnjo na slovenskih televizijah bo vodil legendarni Miran Ališič. Znan po svojem nepristranskem komentiranju bo pri tem vztrajal tudi kot voditelj Exatlona: "Vedno sem bil nepristranski, vedno sem hvalil in kritiziral, kot je bilo treba. Nikoli nisem bil navijač. V tej zgodbi je to še toliko bolj pomembno."

Med pripravami na vodenje Exatlona si je Miran ogledal tudi mednarodne različice šova, ki osvaja gledalce po svetu. "Pogledal sem si nekaj oddaj in to, kar sem videl, je zelo dobro, zelo profesionalno narejeno, kar je bil zagotovo en od pogojev, da sem se odločil za sodelovanje," pravi Miran, ki bo skušal gledalcem kar najbolje približati to revolucionarno športno resničnostno oddajo, ki temelji na tekmovanju.

Navdušen je bil tudi nad tekmovalci: "To so fantastično pripravljeni ljudje. Jaz jih bom ob poligonih verjetno s težavo lovil, ko bodo premagovali ovire." Dodatni izziv pa bo na Exatlonu predstavljalo tudi podnebje, saj je na snemalnem prizorišču v Dominikanski republiki precej visoka temperatura z visoko vlago, kar bo fizične izzive še dodatno otežilo. "Tudi delo v ozadju bo naporno in težka preizkušnja," se pošali Miran.

V oddaji bomo spremljali tako ekstremne fizične izzive kot tudi tekmovalce in tekmovalke med pripravami nanje ter interakcije med njimi – spodbujanje in skupno delo, morebitna trenja in napetosti, solze sreče in razočaranja. Tekmovalci bodo razdeljeni v dve skupini, tekmovali pa ne bodo le med seboj, ampak tudi z dih jemajočimi poligoni, ki bodo ultimativna preizkušnja njihove moči, vztrajnosti, spretnosti in taktike.

V nepozabni tropski preizkušnji bo boj med tekmovalci neizprosen, saj bo vsak teden moral nekdo tekmovanje tudi zapustiti. Na koncu bosta zmagovalca kar dva: najboljša tekmovalka in najboljši tekmovalec bosta poleg naziva zmagovalcev tekmovanja Exatlon Slovenija prejela vsak 50 tisoč evrov!

Exatlon prihaja na Planet že septembra!

