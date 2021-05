V Slovenijo prihaja revolucionarna tekmovalna oddaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ste navdušeni nad športom, v dobri fizični kondiciji in radi zmagujete? Exatlon Slovenija išče tekmovalce in tekmovalke za najtežjo televizijsko preizkušnjo do zdaj.

V Slovenijo premierno prihaja najbolj napeto in najbolj športno televizijsko tekmovanje do zdaj. Exatlon Slovenija bo pred neverjetne športne izzive, kakršnih pri nas še nismo videli, postavil najpogumnejše ter fizično najbolj pripravljene tekmovalce in tekmovalke, ki bodo na zahtevnih poligonih nedvomno dokazali, da smo Slovenci resnično predani športu.

Exatlon je revolucionarna tekmovalna resničnostna oddaja, ki je hitro osvojila gledalce po svetu. Napeto športno tekmovanje združuje užitek v športnem udejstvovanju in premagovanju izjemno zahtevnih izzivov ter neverjetno veselje, ko si najboljši. A za zmago ni dovolj le moč, saj mora tekmovalec ali tekmovalka za prevlado izkoristiti vso svojo vzdržljivost, iznajdljivost in znanje. Največji uspeh pa prinaša tudi bogato nagrado.

Imate dovolj poguma in moči, da se preizkusite na najtežjem televizijskem izzivu do zdaj? Prijave so že odprte.

