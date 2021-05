Poglejte, kako visoka nagrada čaka zmagovalca in zmagovalko Exatlona

Prijave za najbolj napeto in športno televizijsko tekmovanje doslej, ki ga boste lahko spremljali na Planetu, so že odprte. Najtežji izziv pa prinaša tudi visoko nagrado za zmagovalko in zmagovalca.

V adrenalinski oddaji se bosta na ultimativno preizkušnjo podali dve ekipi, ekipnim preizkušnjam pa bodo sledile še posamične preizkušnje. Fizično odlično pripravljeni tekmovalci bodo preizkušali svojo moč, pogum in vzdržljivost na osupljivih poligonih, ki vključujejo tako nepredvidljiv teren kot tudi različne prepreke in ovire, pa tudi tobogane, predore, mreže in naravne elemente, kot so voda, pesek in blato. Tekmovalci se ne bodo smeli bati niti ognja niti višine, zelo prav pa jim bo prišla tudi iznajdljivost.

Zmagovalca bosta na koncu kar dva, moški in ženska, ki bosta poleg naziva zmagovalca preizkušnje Exatlon prejela še vsak po 50 tisoč evrov!

Imate dovolj poguma, moči in iznajdljivosti, da se preizkusite na najtežjem televizijskem izzivu doslej? Prijave že zbiramo prek obrazca na spletni strani.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.