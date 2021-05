Razkrivamo eksotično lokacijo, kjer bodo snemali Exatlon

Na Planet prihaja najbolj napeto in športno televizijsko tekmovanje do zdaj. Tekmovalci se bodo za izjemno preizkušnjo podali na eksotično lokacijo. Prijave so že odprte.

V Slovenijo premierno prihaja najbolj napeta in športna televizijska preizkušnja do zdaj, ki bo najpogumnejše in fizično najbolj pripravljene tekmovalce ter tekmovalke popeljala v eksotično Dominikansko republiko.

V adrenalinski oddaji bomo spremljali dvoboje dveh ekip na osupljivih poligonih, v sklepni fazi tekmovanja pa bodo sledile še posamične preizkušnje. Zmagovalca bosta na koncu kar dva, moški in ženska, ki bosta poleg naziva zmagovalcev preizkušnje Exatlon prejela vsak po 50 tisoč evrov.

Neznansko napet in vizualno osupljiv televizijski format, kakršnega v Sloveniji še nismo videli, je navdušil občinstvo po svetu. Za tekmovalce so med drugim navijali v ZDA, Braziliji, Mehiki in na Madžarskem, zdaj pa bodo priložnost, da se izkažejo, dobili tudi slovenski športniki in športnice.

Imate dovolj poguma, moči in iznajdljivosti, da se preizkusite na najtežjem televizijskem izzivu do zdaj? Prijave že zbiramo prek obrazca na spletni strani.

