Poglejte, kdo vse se bo preizkusil na najtežji televizijski preizkušnji

Rdeča ekipa je ekipa znanih obrazov in uveljavljenih športnikov, ki se bo v Dominikanski republiki preizkusila na dih jemajočih poligonih. Tam se jim bo pridružila tudi modra ekipa izzivalcev, obe ekipi pa bosta tekmovali med seboj tako za določene ugodnosti kot za skupno in individualno zmago. Na koncu tekmovanja Exatlon bosta namreč zmagovalca dva – najboljša tekmovalka in najboljši tekmovalec, ki bosta poleg zmagovalcev prve slovenske preizkušnje Exatlon prejela tudi vsak po 50 tisoč evrov! Poglejte, kdo bo sestavljal rdečo ekipo.

Nives Orešnik, model in osebna trenerka, 30 let, Ljubljana

Nives je po duši umetnica, ki je študirala slikarstvo. Trenutno deluje kot osebna trenerka in vaditeljica skupinske vadbe, sicer pa se je spomnimo tudi kot Miss Slovenije 2012. V prostem času rada obiskuje razstave in slika, saj jo umetnost, narava in živali sproščajo.

Denis Porčič Chorchyp, trener borilnih veščin, 41 let, Kranjska Gora

Denis je nekoč nastopil tudi v ringu WFC in v bojih Victory Combat Sports, zdaj pa vodi svoj klub borilnih veščin Samurai in poučuje kikboks. Znan je bil tudi kot član glasbene skupine Kocka. V zadnjih letih se prehranjuje rastlinsko.

Aleksandra Podgoršek, aktualna državna prvakinja v ritmični gimnastiki, 20 let, Ljubljana

Aleksandra je trenutno študentka, sicer pa že 14 let trenira ritmično gimnastiko. Na svetovnem prvenstvu se je uvrstila na 17., ekipno pa na 11. mesto. Uvrstila se je tudi v finale svetovnega pokala Grand Prix in mediteranskih iger, je tudi večkratna državna prvakinja. Poleg ritmične gimnastike se v prostem času ukvarja tudi z risanjem in grafičnim oblikovanjem.

Andrei Lenart, igralec, 28 let, Ljubljana

Andrei je igralec, ki se je pojavil tudi v Vojni zvezd in filmu Kingsman: Tajna služba, zaigral je tudi v slovenskih serijah Srečno samski, Česnovi in Dualizem, sicer pa posoja glas risanim junakom ter zelo dobro imitira Arnolda Schwarzeneggerja. Rad potuje, obožuje Marvelove filme, njegova najljubša jed pa je mamin dunajski zrezek.

Franko Bajc, športni navdušenec, 26 let, Ajdovščina

Franko je gledalcem znan kot udeleženec (in tudi zmagovalec) resničnostnih šovov, uspehe je žel tudi na izboru za Mistra Slovenije leta 2017.

Marjanca Polutnik, model in osebna trenerka, 25 let, Šentjur

Marjanca je trenirala tenis in kikboks, zdaj pa se bolj posveča osebnemu trenerstvu, ukvarja pa se tudi z manekenstvom. Za ravnovesje telesa in duha redno skrbi z meditacijo.

Igor Mikić, "prva mišica Slovenije", 34 let, Ljubljana

Trener fitnesa, maneken, voditelj, radijski voditelj in tudi raper – vse to je priljubljeni Igor Mikić, ki je uveljavljeni obraz slovenske medijske scene. Po izobrazbi je sicer kuhar, znan pa je tudi po svojih zabavnih poučnih oddajah.

Pina Umek, osebna trenerka in nekdanja umetnostna drsalka, 26 let, Celje

Pina je nekdanja umetnostna drsalka, ki ga je trenirala kar 15 let in se tudi udeležila mladinskega svetovnega prvenstva v drsanju, zdaj pa jo bolj navdušujejo adrenalinski športi. V prostem času rada deska na vodi, sicer pa tudi ustvarja in riše.

