"Nimam strahov, zame obstajajo le izzivi" #foto

Že 6. septembra na Planet prihaja najtežja televizijska športna preizkušnja Exatlon, še pred tem pa smo na posebnem dogodku spoznali tekmovalce in tekmovalke rdeče ekipe, ki se bo v Dominikanski republiki spopadla z osupljivimi poligoni. Sestavljajo jo znani obrazi in uveljavlejni športniki.

Športne preizkušnje v revolucionarni oddaji Exatlon bo s svojimi nezgrešljivimi komentarji spremljal voditelj Miran Ališič, medtem ko bo utrip med tekmovalci in tekmovalkami v netekmovalnem delu preverjala Tina Gaber. Tina nam je tudi predstavila tekmovalce in tekmovalke rdeče ekipe, ki jo sestavljajo znani obrazi in uveljavljeni športniki.

Med njimi je tudi Nives Orešnik, nekdanja mis Slovenije, ki trenutno dela kot osebna trenerka. "Nimam strahov, zame obstajajo le izzivi," je povedala dan pred odhodom na neverjetno pustolovščino, kjer se ji bo v boju pridružil tudi njen partner Andrei Lenart, igralec, ki smo ga videli v več slovenskih serijah, pa tudi v hollywoodski uspešnici Kingsman: Tajna služba. Andrei sicer pravi, da se mu zdi sodelovanje v oddaji skupaj z dekletom zagotovo prednost. "Veselim se tega doživetja, še lepše pa je, ker bom to doživetje delil z njo," je povedal.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Rdečo ekipo sestavljajo tudi nekdanja umetnostna drsalka Pina Umek, ki je zdaj osebna trenerka, aktualna državna prvakinja v ritmični gimnastiki Aleksandra Podgoršek ter model in osebna trenerka Marjanca Polutnik.

Najtežja športna preizkušnja seveda ne more miniti brez prve mišice Slovenije Igorja Mikića, v ekipi rdečih pa sta se mu pridružila tudi trener borilnih veščin Denis Porčič - Chorchyp in športni navdušenec Franko Bajc. "Mislim, da je ena velika zmaga, da sploh lahko grem na Exatlon, poskušal bom vsak dan posebej zmagovati, in upam, da me to popelje do velike zmage," je ob predstavitvi ekipe povedal Franko.

Franko Bajc je pokazal svoje spretnosti. Foto: Planet TV/ Ana Kovač

Osem članov rdeče ekipe je že odpotovalo v Dominikansko republiko, kjer se bo odvijala najtežja športna preizkušnja televizijske jeseni. Tam se jim bo pridružila tudi modra ekipa izzivalcev, obe ekipi pa se bosta pomerili na izjemno težkih poligonih ter tekmovali tako za določene ugodnosti kot tudi za skupno in individualno zmago. Na koncu tekmovanja Exatlon bosta namreč zmagovalca dva – najboljša tekmovalka in najboljši tekmovalec, ki bosta poleg naziva zmagovalcev prve slovenske preizkušnje Exatlon prejela tudi vsak po 50 tisoč evrov.

Exatlon na Planet prihaja že 6. septembra.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.