Sanja Grohar: Včasih se moram ustaviti in odložiti telefon

Z več kot 80 tisoč sledilci na Instagramu je Sanja Grohar nedvomno ena najbolj priljubljenih spletnih vplivnic, a spopadanje s tolikšno pozornostjo na spletu ji ne povzroča težav.

Sanja v studiu oddaje Planet Vau "Imam super sledilke, s katerimi imam res dober prijateljski odnos. Z vsako, ki mi kaj napiše, padem v debato, in res imam krasno skupnost. Je pa res, da se moram včasih prav ustaviti in odložiti telefon, ker je Instagram tudi služba, in je težko imeti mejo, ampak delam na tem," pravi Sanja, ki hkrati tudi pazi, da ohranja zdravo mejo tudi pri vsebinah, ki jih deli: "Na začetku sem imela težavo odpreti se sledilcem, zdaj pa točno vem, koliko pokažem, in zdi se mi, da sem dobro gre."

Na televiziji jo spremlja tudi sinček

Čeprav pred sprejemom ponudbe za vodenje oddaje Planet Vau ni imela dvomov, se je, tako kot pri vseh novih kariernih izzivih, posvetovala z možem Matejem, na malem zaslonu pa jo bo spremljal tudi njun sinček Nicolai: "Ko me je videl v maski čebelice v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, ni vedel, da sem jaz, pa sem mu govorila, da je to mami, ampak nisem prepričana, koliko je razumel. Bo lažje, ko me bo videl brez maske," se zasmeji Sanja, ki jo bomo v studiu oddaje Planet Vau spremljali vsako soboto ob 18.30.

