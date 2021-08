Ta teden z Juretom Godlerjem že s 14. sezono

"Stilno smo se razvijali prek vseh mogočih odtenkov komedije, od bolj krutih in neusmiljenih do bolj splošno norčavih. Zdi pa se mi, da nikoli nismo izgubili kritične note," je o razvoju oddaje, ki je na Planetu neprekinjeno že šest let, povedal voditelj Jure Godler. Voditelj je poletje sicer izkoristil za zadnje popravke pri svojem novem romanu Vohun, ki me je okužil, ki bo prav tako izšel septembra, ter za snemanje podcasta, zdaj pa se z ekipo oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem že pospešeno pripravlja na snemanje nove sezone.

Med snemanjem pogosto težko zadrži smeh

Že 14. sezona prinaša tudi nekaj sprememb, saj se bosta ekipi piscev pridružila Rok Bohinc in Beno Stare. "V oddaji bo seveda ogromno novosti, od raziskovalnih intervjujev, skritih kamer v državnem zboru, plesalk, obeta se nam tudi odličen mariachi bend. Seveda se šalim. Vse bo po starem, morda pa bomo celo bolj duhoviti kot doslej," je razkril hudomušni voditelj in priznal, da mu prav odlične šale piscev na snemanju občasno povzročajo težave: "Velikokrat težko zadržim smeh med samim snemanjem, čeprav so za menoj vaja in pisarniški posveti. Snemanje oddaje je čisto pravi 'live-to-tape', kar pomeni, da obiskovalci v studiu vidijo točno tisto, kar vidijo gledalci doma." Snemanje tako traja ravno tako 30 minut. "Razen če pride do nepredvidenih težav in recimo odpove prikazovalnik besedila, kar se je tudi že zgodilo," še pove Jure.

Epidemija je sicer v zadnjih dveh sezonah preprečila prisotnost občinstva v studiu, a ker je ekipa oddaje majhna, se je snemanje ob upoštevanje omejitev za zajezitev epidemije nadaljevalo skoraj nemoteno.

"Politika nas še kako dobro zalaga z materialom"

Na samo vsebino oddaje vpliva aktualno politično in družbeno dogajanje, zato Godlerja ne skrbi, da bi jim zmanjkalo materiala. "Politika nas še kako dobro zalaga in ne samo to - politika včasih prevzema naše delo in se sama spreminja v karikaturo sebe. Nimam dovolj prstov, da bi naštel, kolikokrat se je že zgodilo, da je bila novica sama po sebi tako smešna, da s pisci preprosto nismo imeli ideje, kako jo nadgraditi," pravi Jure.

Satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem je bila v preteklosti nagrajena tudi z viktorjem in dvema nagradama žaromet za najbolj nabrušen TV-jezik ter za najboljšega voditelja razvedrilne TV-oddaje. Nova, že 14. sezona bo na Planetu v petek, 3. septembra, zvečer.

