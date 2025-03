Preprosta majica s črtami

Črtast vzorec v kombinaciji z belo bo letos pravi modni hit, zato poskrbite, da ga vključite v svoje pomladne kombinacije. Sanja je izbrala preprosto črtasto majico, ki doda pridih igrivosti. Kljub temu takšna kombinacija velja za klasiko, ki odraža brezčasno eleganco, kar bo letos na vrhu modne lestvice.

Bele hlače

Bele hlače so sinonim za pomlad in poletje, saj v vsakdanji slog prinašajo svežino in lahkotnost. Sanja Grohar jih je kombinirala s črtasto majico, kar ustvarja nadvse brezčasen videz. Takšne hlače so odlična izbira, saj jih lahko kombinirate tako s sproščenimi kot elegantnimi kosi.

Balerinke

Letos se v ospredje vračajo balerinke, ki so simbol udobja in ženstvenosti. Sanja se je odločila za preproste balerinke znamke Chanel, ki dopolnjujejo njen minimalistični videz.

Črna torbica

Ni popolnega stajlinga brez ustreznega modnega dodatka. Sanja Grohar se je odločila za elegantno črno torbico, ki je prav tako znamke Chanel. Ta doda piko na i celotnemu videzu. Črna torbica velja za večno klasiko, ki vsekakor pride prav ob vsaki priložnosti.

