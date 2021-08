Sanji Grohar je do voditeljskega mesta pomagalo tole #video

Magazinska oddaja Planet Vau se vrača na male zaslone! In to z novo voditeljico. Prvič v 2.sezoni bomo danes za vami ob 18.30 na Planetu!

Sanja Grohar je nova voditeljica magazinske oddaje Planet Vau. Prvič jo boste lahko videli, že čez nekaj ur na Planetu. A to ni njena prva voditeljska izkušnja, se pa nove vloge že zelo veseli. Sama je kot pevka in tekmovalka v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, v oddaji Planet Vau že gostovala v 1.sezoni, zdaj bo zamenjala stolčka in se preizkusila tudi kot voditeljica oddaje.

Jaz in WOW paševa skupaj

"Oddaja WOW mi je všeč, ker je magazinska oddaja, ker se dotika in mode in muzke. V bistvu vseh stvari, ki so meni všeč. In zdi se mi, da sem jaz tut ena taka oseba, ki rada govori. In po moje bova jaz in WOW pasala skupaj."

Trenutno so z družino v Sloveniji skoraj že eno leto, po povratku iz Londona, pa je možu dejala, da se bo na male ekrane vrnila le v vlogi voditeljice. Vesolje jo je uslišalo, pravi.

Vse pride ob pravem trenutku

"Tako da se mi zdi da je bila neka manifestacija, ki sem jo dala ven v vesolje, ker dejansko sem potem nekaj mesecev po tem dobila povabilo za to oddajo. In sem ful vesela. Vse pride ob pravem trenutku."

Zakorakajte z nami v novo sezono Planet Vau, reportaže s terenov pa bosta že vedno pripravljali novinarki Eva Cimbola in Ana Raščan. Ne zamudite!

Magazinska oddaja Planet Vau, vsako soboto ob 18.30 na Planetu.

