Ustvarjalni konci tedna z LEGO Masters

Na Planetu bomo lahko ob sobotah in nedeljah ob 17. uri uživali ob neverjetnih stvaritvah mojstrov legokock v tekmovalni oddaji LEGO Masters, ki jo vodi igralec in komik Will Arnett.

V tekmovalni resničnostni oddaji LEGO Masters se bodo navdušenci nad legokockami pomerili v izzivih, v katerih morajo na določeno temo in v določenem času zgraditi izvirno stvaritev iz legokock. Neverjetno in domišljije polno oddajo vodi priznani igralec in komik Will Arnett, sodnika sta oblikovalca Amy Corbett in Jamie Berard iz podjetja LEGO Group, videli pa bomo tudi več posebnih gostov, kot so Mayim Bialik iz serije Velike pokovci in Terry Crews.

V vsaki epizodi morajo dvojice tekmovalcev sestaviti strukturo iz raznovrstnih legokock in drugih gradnikov, ki bo ustrezala ustvarjalnim in praktičnim ciljem posameznega izziva. Oddaja LEGO Masters bo prvič na Planetu v soboto, 2. oktobra, spremljali pa jo bomo lahko vsako soboto in nedeljo ob 17. uri. Predvajanje oddaje bodo spremljale tudi nagradne igre z LEGO nagradami na naši Facebook strani in profilu na Instagramu.

Oddaja LEGO Masters bo na Planetu vsako soboto in nedeljo ob 17. uri.

